Adata представила SD-карты промышленного стандарта ISDD361

Adata Technology представила карты памяти SD промышленного стандарта ISDD361. В новых картах применяются тщательно отобранные чипы флэш-памяти SLC NAND, упакованные в надежный корпус, надежно защищающий память от холода, жары, ударов и вибрации. Модель ISDD361 предназначена для применения на производстве, в профессиональной фото- и видеосъемке, в путешествиях и в военном оборудовании. Скорость чтения данных достигает 90МБ/с, объем варьируется от 256 МБ до 16 ГБ.

Adata применяет отборные чипы одноуровневой флэш-памяти в SD картах промышленного уровня. В картах ISDD361 применяется память SLC, которая превосходит MLC и TLC (многоуровневую и трехуровневую) по прочности, долговечности и надежности. Благодаря специальному тестированию пользователи получат гарантированное качество, подкрепленное трехлетней гарантией.

Карты памяти ISDD361 предназначены для работы в широком диапазоне температур: от -40°C до 85°C. Они обладают ударопрочностью до 1500G/0,5 мс и выдерживают вибрации до 20G. Помимо того, карты поддерживают технологию диагностики S.M.A.R.T., технологию выравнивания износа и коррекцию ошибок.

При скорости чтения в 90 МБ/с карты памяти ISDD361 отвечают требованиям профессиональных пользователей, которым необходима поддержка стриминга контента Ultra HD 4K без задержек и буферизации. Скорость записи 60 МБ/с также является впечатляющей для SLC карт промышленного уровня, хотя для данной категории карт на первом месте стоит надежность, и обычно производительность приносят в жертву, но в данном случае пользователям не придется идти на компромисс.