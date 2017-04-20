В Skype появился синхронный перевод видео- и голосовых звонков на японский язык

Японский язык стал десятым доступным для синхронного перевода видео- и голосовых звонков в Skype. Ранее в 11 октября 2016 г. для синхронного перевода стал доступен русский язык, и теперь русскоговорящие пользователи могут беспрепятственно общаться с японскими друзьями и коллегами в режиме реального времени, сообщили CNews в корпорации Microsoft.

Японский язык входит в десятку самых распространенных языков мира, однако является одним из самых сложных для изучения. Он имеет множество «подводных камней», начиная с фонетики и заканчивая грамматикой, поэтому, с технологической точки зрения, команда Skype проделала большую работу для обеспечения качественного и естественного перевода, рассказали в корпорации. Это стало возможно благодаря самообучающемуся алгоритму работы Skype Translator, в основе которого — нейросети. Технология обработала огромные массивы информации на японском языке — фильмы, книги, устную речь — и сама выявила характерные лексические, грамматические, фонетические и семантические закономерности. Помимо этого, нейросети продолжают обучаться по мере использования сервиса, соответственно, качество перевода любого языка постоянно повышается, отметили в Microsoft.

«В России популярность изучения японского языка растет год от года, это связано с появлением и развитием бизнес-проектов, увлечением молодежи культурой аниме, а также увеличивающейся популярностью Японии как туристического направления. Теперь у пользователей будет возможность значительно упростить общение с иностранными друзьями или партнерами», — заявили в корпорации.

Для того чтобы попробовать сервис Skype Translator, пользователю необходимо войти в Skype для рабочего стола Windows, Skype для браузера или Skype для Windows 10, выбрать значок Translator и включить Translator. Выбор языка осуществляется в раскрывающемся списке рядом с именем контакта.