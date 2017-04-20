Traft снизила потребность мобильного приложения Traft-OnLine в стабильном интернет-сигнале

Транспортная компания Traft отчиталась о промежуточных результатах запущенной в апреле 2016 г. программы по планомерному снижению потребности ее приложения для управления грузоперевозками Traft-OnLine в стабильном интернет-сигнале в сложных климатических условиях или в зонах с плохой мобильной связью и интернетом.

Как рассказали CNews в Traft, «для облегчения мобильного приложения без потери функциональности пришлось серьезно переписать код. В итоге 80 страниц кода удалось в несколько этапов сократить до 40». Специалисты ИТ-департамента Traft смогли с помощью определенных технологических новшеств снизить на 20% потребление интернет-трафика во всех версиях приложения Traft-OnLine.

По информации компании, география заказов у индустриальных партнеров Traft растет быстрее, чем ИТ-инфраструктура, и часто логистику с помощью ПО приходится координировать в условиях нестабильного интернета, при этом ни логисты, ни водители, ни заказчики не должны ощущать никаких сбоев в работе программы. Решить проблему можно, если снизить потребность мобильного приложения в интернет-трафике.

Исполнительный директор Traft Артур Мурадян напомнил о том, что в начале апреля 2017 г. президент России Владимир Путин дал указание правительству ускорить освоение Арктики. «Ключевой технологией в суровых условия полярного холода для нефтяной добычи станут не в последнюю очередь ИТ-решения для оптимизации логистики на местах, — считает он. — И если клиенты на грузоперевозку из крупных населенных пунктов с полным покрытием сетями 3G и 4G не озабочены проблемами энергоемкости ПО, то для заказчиков на удаленных территориях данный фактор является едва ли не определяющим при выборе логистического подрядчика, предлагающего к своим услугам еще и ИТ-поддержку по мониторингу грузоперевозок».

Вопрос актуален и для Traft, которая на данный момент ведет переговоры с рядом российских нефтесервисных компаний об автомобильных перевозках в зоне непосредственной добычи ископаемых — «на территориях с особо большими перепадами температур и проблемами с интернет-связью, вызванными этими и другими климатическими условиями», уточнили в компании.

В планах Traft — оптимизация в мобильном приложении расхода энергии телефона, что позволит водителям дольше оставаться в рейсах и не беспокоиться о возможных проблемах с подзарядкой.