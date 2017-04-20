Новое решение «Мегафона» поможет передавать в ФНС данные о расчетах с покупателями онлайн

Компания «Мегафон» представила новое решение, которое обеспечивает возможность передавать в режиме онлайн информацию с касс и терминалов оплат в Федеральную налоговую службу РФ из любой точки России. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

Предложение от «Мегафона» в целом включает: услуги аккредитованного партнера-оператора фискальных данных OFD.ru по обработке и передаче электронных чеков в ФНС — базовая стоимость составляет 3 тыс. руб. за 13 месяцев и будет зависеть от количества подключенных касс и дополнительных услуг; платформу управления SIM-картами — веб-интерфейс позволит клиенту настроить автоматическую дистанционную блокировку SIM-карты, чтобы избежать ее несанкционированного использования в точке продаж, проверить работоспособность и в режиме реального времени следить за балансом; специальный тариф для касс «Мобильный интернет для контрольно-кассовой техники» — в ежемесячную абонентскую плату (100 руб. на территории России) включен неограниченный объем передачи электронных чеков, для того чтобы клиент смог сосредоточиться на ведении бизнеса и не задумывался о расходах на связь.

Благодаря широкому покрытию сети «Мегафона» передать шифрованную информацию с касс будет возможно практически в любой точке страны, подчеркнули в операторе.

«В работе с телекоммуникационным оператором нашим корпоративным клиентам важно не просто получить услугу связи, а найти решение для своих актуальных бизнес-задач. Мы понимаем потребности бизнеса и создаем комплексные услуги, — заявила Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «Мегафона». — Компания любого масштаба сможет соответствовать законодательству легко и быстро. Для этого нужно зайти на наш сайт и отправить заявку на подключение».

Как известно, в соответствии с изменениями законодательства с 1 июля 2017 г. все организации, которые используют кассы, должны передавать данные о совершаемых операциях онлайн через аккредитованных операторов фискальных данных.