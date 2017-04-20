«Мегафон» улучшил сеть 3G в Карачаево-Черкесии

«Мегафон» объявил о завершении работ по улучшению качества 3G в малых населённых пунктах и столице республики – Черкесске, обеспечив доступ к скоростному мобильному интернету еще для более чем 10 тыс. жителей региона.

Запуск нового оборудования 3G-связи в с. Важное Усть-Джегутинского района увеличил пропускную способность сети «Мегафон» на 50%, а также обеспечил покрытием 3G территорию АО Агрокомбинат «Южный», который находиться в п. Московском. Вместе с тем значительно улучшилось покрытие мобильного интернета от «Мегафона» на скоростях до 21 Мбит/с в с. Первомайское Малокарачаевского района.

Специалисты «Мегафона» оптимизировали покрытие в Черкесске, обеспечив уверенным уровнем сигнала 2G/3G новый микрорайон в юго-западной части города — ул. Тенистая, ул. Республиканская, ул. Спортивная, ул. Тверская. Всего в этом районе проживет около 5000 человек. Кроме жителей частного сектора, находящегося в этом районе, качественный высокосортной мобильный интернет «Мегафона» станет доступен на территории Оперативно-технического центра МВД по КЧР (по ул. Ленина), около 300 сотрудников которого пользуются «Мегафоном».

«Компания «Мегафон» остается лидером мобильного рынка Карачаево-Черкесии, каждый год улучшая качество работы сети и успешно реализуя в республике программу по устранению цифрового неравенства между городом и селом, — сказал Радмир Бурлаков, директор регионального отделения компании «Мегафон» по Карачаево-Черкесской республике. — Качественный мобильный интернет не только открывает доступ к развлекательным ресурсам глобальной сети, но выступает важным социальным драйвером: жители республики получают возможность пользоваться сайтами муниципальных и республиканских учреждений, администрации Президента и Правительства Республики, Пенсионного фонда, сайтами госуслуг, что в конечном итоге улучшает качество их жизни».