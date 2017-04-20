Mastercard представила биометрическую банковскую карту нового поколения. В инновационной карте соединены EMV-чип и технология распознавания отпечатка пальца. Это позволяет ее держателю удобным и безопасным способом подтверждать свою личность при совершении покупок в торговых точках.

ЮАР – первый рынок, на котором эта технология запущена в тестовом режиме. Были проведены два самостоятельных пилотных проекта: с ведущей сетью супермаркетов Pick n Pay, а также с банком Absa, подразделением Barclays Africa.

Инновационные биометрические карты разработаны с использованием технологии распознавания отпечатков пальцев, которая уже используется для оплаты смартфоном. Их можно использовать в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

«Все больше людей открывают для себя удобство и защищенность биометрических технологий, – сказал Аджей Бхалла, президент Mastercard по вопросам безопасности. – Использование отпечатка пальца для снятия блокировки смартфона или подтверждения покупки онлайн – это дополнительная безопасность и простота. Его нельзя украсть или подделать. Держатели биометрических карт Mastercard смогут заниматься обычными делами, зная, что их платежи защищены».

Держатель оформляет карту, регистрируя свой отпечаток пальца в кредитной организации. После этого создается зашифрованный цифровой образец отпечатка, который хранится на карте. Биометрическую карту можно будет использовать по всему миру в любом POS-терминале, принимающем карты с EMV-чипом.

При оплате товаров или услуг биометрическая карта работает так же, как и любая другая. Ее нужно вставить в терминал и приложить палец к встроенному в нее сенсору, чтобы сравнить отпечаток с сохраненным в карте образцом. Если они совпадают, транзакция будет подтверждена. Таким образом, карта не покидает рук ее держателя.

Аутентификация транзакции биометрией – в данном случае отпечатком пальца – уникальный способ подтвердить, что карта находится в руках именно ее держателя.

Торгово-сервисные точки смогут легко повысить качество обслуживания клиентов, ведь биометрические карты работают с уже установленными терминалами без дополнительных обновлений.

Эмитентам биометрическая идентификация поможет распознать и предотвратить мошеннические действия, повысить долю одобренных транзакций, снизить операционные расходы и поддерживать лояльность клиентов. К тому же, биометрические карты будут выпускаться с бесконтактной технологией оплаты, что сделает совершение покупок еще проще и удобнее.

Пробные запуски в ЮАР с участием сотрудников супермаркетов Pick n Pay и банка Absa продемонстрировали, как благодаря внедрению биометрической технологии оплата банковской картой может стать еще удобнее и безопаснее.

В ближайшие месяцы ожидаются дополнительные пилотные проекты. Запуск технологии запланирован в течение 2017 года.

Ричард ван Ренсбург, заместитель генерального директора в Pick n Pay, отметил: «Мы рады, что это инновационное решение впервые опробовали в наших магазинах в Южной Африке. Биометрия – это дополнительные удобство и безопасность для наших покупателей. Такое решение предоставляет еще больше возможностей развивать нашу стратегию персонификации обслуживания клиентов. Мы впечатлены уровнем защиты и продуманности этой технологии».

Текстовый запуск биометрических карт в Absa был проведен в соответствии со стратегией банка, подразумевающей испытания и разработку сложных технологических решений, чтобы улучшить процесс оплаты и обслуживание, уменьшить риски и сделать банкинг проще и еще безопаснее для клиентов.

«Мы гордимся, что стали первым африканским банком, где в реальной платежной среде была протестирована технология идентификации в одно касание. Благодаря ей люди познакомятся со всеми преимуществами биометрии, – отметил Джефф Ли, директор по развитию карточных и платежных продуктов, подразделение бизнеса и ритейла, банк Absa. – С помощью этой технологии наши клиенты в будущем смогут совершать покупки, используя лишь отпечатки пальцев. Поэтому по окончании тестового периода мы сразу начнем предлагать эту доступную, удобную и безопасную технологию клиентам».

В ближайшие месяцы запланирован запуск дополнительных пилотных проектов в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.