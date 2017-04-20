Huawei выделит $3 млн на совместные с российскими партнерами активности в 2017 году

Компания Huawei в рамках ежегодной партнерской конференции представила программу развития в России на 2017 г., цифровые тренды глобального и российского ИКТ-рынка и перспективы роста бизнеса с помощью новых высокотехнологичных решений. Цао Чун (Cao Chong), директор Huawei Enterprise Business Group в России, и Ду Пэн (Du Peng), директор департамента по работе с партнерами Enterprise Business Group в России, подвели итоги прошедшего года, назвав ключевыми задачами стратегии развития партнерского канала и сотрудничество с лидерами ИКТ-рынка. До конца года Huawei Enterprise Business Group намерена заключить соглашения с 15 партнерами по разработке системных решений в рамках нового проекта OpenLab, который будет запущен в четвертом квартале 2017 г., сообщили CNews в Huawei.

По данным компании, за год Huawei вложила более $2 млн в обучение партнеров в России, их сертификацию и совместный маркетинг, запустила развитие группы, поставляющей совместные решения. Число партнеров за год выросло на 18%, и сейчас продукцию и решения Huawei в России поставляют более 470 компаний, включая 25 сертифицированных сервисных партнеров (CSP), число которых выросло за год на 32%. По итогам 2016 г. подразделение Enterprise Business Group достигло объема продаж в $5,9 млрд с ростом в 47,3% в мире.

Как отмечается, Huawei высоко оценивает вклад партнеров в свои успехи и поддерживает продуктивные открытые отношения с ними, объединяя усилия по внедрению информационно-коммуникационных технологий. Компания последовательно работает над развитием партнерского канала: инвестирует средства в обучение представителей партнеров ключевым технологическим компетенциям компании, увеличивает число партнеров и их прибыльность, предотвращает конфликты и противодействует коррупции. В стратегию развития входит увеличение числа партнеров, предлагающих решения Huawei, а также получение поддержки от консалтинговых компаний и ключевых игроков вертикальных рынков.

По словам Цао Чуна, на совместные активности в этом году компания намерена потратить не менее $3 млн, сфокусироваться на развитии экосистемы партнеров в регионах, включая партнерскую конференцию в Москве, road show в 7 городах России и глобальные партнерские мероприятия Huawei.

«Новые технологии изменили парадигму бизнеса в целом, меняются не только бизнес-модели, но и вся экосистема ИКТ. Традиционные компании начинают проигрывать новым, современным игрокам рынка. Компании тратят слишком много своих ресурсов на слияния и поглощения, в стремлении предложить заказчикам новые решения, тем самым фокусируясь на внутренних процессах, вместо рыночных трендов и бизнес-потребностей заказчиков. Это, несомненно, дает возможности и преимущества для новых игроков на современном мировом и российском рынке», — отметил Александр Столяров, заместитель директора Huawei Enterprise Business Group в России.

«Мы намерены за три года стать ключевым игроком на рынке ИКТ России и создать сообщество из тысячи сертифицированных партнеров. Huawei будет вместе с ними расширять свое присутствие в регионах России как минимум до 10 партнеров в городах-миллионниках. В этом году хотим добавить к имеющимся 25 CSP-партнерам не менее 17 новых, а также инвестировать в Partner Incentive Fund не менее 300 тысяч долларов, — заявил Ду Пэн. — Наша задача — работать продуктивно и обеспечивать подъем рынка, поэтому Huawei намерена развить глубокую экспертизу в области технологий и добавить более 300 новых сертифицированных специалистов».