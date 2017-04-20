Доступны для заказа новые дисплеи NEC серий P и V для цифровых вывесок

Компания NEC Display Solutions объявила о доступности для заказа обновленной линейки профессиональных дисплеев MultiSync серий P и V для современных цифровых вывесок. Заказчикам из сферы розничной торговли предлагается обширный ассортимент дисплеев с поддержкой технологии Multi-Touch, дополнительные защитные или зеркальные стекла, а также накладные каркасы, которые могут быть выполнены в любом цвете согласно требованиям, сообщили CNews в NEC Display Solutions.

Дисплеи серий P и V построены на базе концепции открытой платформы NEC и могут быть дополнены и адаптированы к различным требованиям. Например, при использовании полупрозрачного зеркала Mirona от Schott дисплеи серии P оптимально подходят для сценариев, где на взаимодействие с клиентами значительно влияют усовершенствованные визуальные эффекты. Зеркальное стекло дисплеев серии MultiSync P (MG) представляет собой нечто среднее между настоящим зеркалом и дисплеем для цифровых вывесок. Это позволяет предприятиям розничной торговли вовлекать клиентов в визуальный тур, в котором цифровые вывески легко встраиваются в зеркала для помещений. Ритейлеры могут предлагать такую таргетированную информацию, как перечень размеров, цветов или дополнительные аксессуары, позволяя покупателю использовать зеркальную поверхность, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть, рассказали в компании.

Дисплеи серии P и V также подходят для применения в профессиональных, промышленных и других приложениях Digital Signage, где этим устройствам приходится работать в сложных условиях. Это достигается благодаря прочному защитному стеклу толщиной 4 мм, предназначенному для защиты экранов дисплеев от повреждений при любых внешних воздействиях. Антибликовое и пропускающее свет защитное стекло Conturan от Schott в сочетании с уровнем яркости дисплея 500 кд/м2 в серии V и 700 кд/м² в серии P гарантируют читаемость контента. В целом обе серии обеспечивают защиту инвестиций и безопасную работу в общественных местах и на промышленных площадках, утверждают в NEC.

Кроме того, дисплеи серии P и V доступны в версиях с цветными рамками, которые могут обеспечить оптимальную интеграцию в окружающую среду. Цвета рамки можно выбирать из спектра цветов RAL, что обеспечивает гибкость при подборе внешнего вида устройства к конкретным эстетическим требованиям.

Другие опции кастомизации включают интуитивно понятные функции сенсорного экрана. Дисплеи MultiSync SST серии P с интегрированной технологией ShadowSense Multi-Touch выпускаются с экранами с диагональю от 40 до 80 дюймов и обеспечивают точную работу сенсорных функций. Дисплеи распознают одновременное касание в 10 точках и жесты, игнорируя случайные касания. Технология ShadowSense обеспечивает высокую точность распознавания касания, отфильтровывая вводящие в заблуждение сенсорные действия и игнорируя побочные касания.

Сенсорные модели серии V с поддержкой технологии Infrared Multi-Touch будут доступны с июня 2017 г. Дисплеи оснащены антибликовым покрытием, которое минимизирует отражения и обеспечивает высокую степень точности распознавания касания. Они поддерживают все основные операционные системы и до 10 одновременных точек касания.

«В розничной продаже дисплеи серии P могут оказать огромное влияние на бизнес. Дисплей дает покупателям совершенно новые и впечатляющие возможности во время посещения магазина и, в конечном счете, стимулирует продажи, — считает Даниэла Дексхеймер (Daniela Dexheimer), менеджер по продуктам компании NEC Display Solutions Europe. — Расширение возможностей для покупателей, “покупательский опыт” является ключевым моментом, но ритейлерам также не стоит забывать, что они могут выбирать кастомизированные версии новых дисплеев серий P и V, чтобы получить максимальную отдачу от инвестиций».