Cloud4Y предоставил облачную инфраструктуру «Нацпромлизингу»

В марте 2017 г. корпоративный облачный провайдер Cloud4Y выиграл тендер на право оказывать услуги по аренде виртуального дата-центра для «Национальной лизинговой компании по развитию промышленности». Об этом CNews сообщили в Cloud4Y.

«Нацпромлизинг» является совместной компанией госкорпорации «Ростех» и «Фонда развития промышленности» и создан как инструмент реализации политики импортозамещения и обновления основных фондов. В то же время, «Нацпромлизинг» — уполномоченная лизинговая компания по программе «Лизинговые проекты». В рамках программы финансируются проекты, направленные на поддержку технологического перевооружения и модернизацию основных производственных фондов российских промышленных предприятий. Займы предоставляются в размере от 5 до 500 млн руб. под 1% годовых.

Подобная сфера деятельности компании требует существенных компьютерных мощностей, обеспечения быстродействия и высокой производительности. Предоставление услуг облачных вычислений по модели IaaS на основе платформы виртуализации VMware vSphere и услуг резервного копирования виртуальных машин по модели BaaS на основе решения Veeam Backup позволит обеспечить требуемую эффективность и надежность работы, отметили в Cloud4Y.

По информации компании, центры обработки данных сертифицированы и соответствуют уровню Tier III, а архитектура облачной инфраструктуры Cloud4Y решает задачи гео- и катастрофоустойчивости. Особое внимание заказчик уделил реализации системы технических и организационных мер, направленных на обеспечение информационной безопасности в соответствии с требованиями действующего законодательства, законодательных актов и нормативных документов ФСБ и ФСТЭК России.

«Основные достоинства предоставления облачных решений для компании очевидны — возможность гибкого масштабирования, экономия ИТ-ресурсов и высокий уровень безопасности данных», — заявили в Cloud4Y.