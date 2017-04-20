«Азбука Вкуса » запустила мобильное приложение интернет-магазина AV.ru

«Азбука Вкуса» объявляет о запуске мобильного приложения интернет-магазина AV.RU для операционных систем iOS и Android. Теперь делать покупки в «Азбуке Вкуса» можно с экрана смартфона. К своему профилю в приложении можно привязать клубную карту «Вкусомания» и копить бонусы за покупки, а также оплачивать приобретенные товары бонусами.

Одним из ключевых достоинств приложения является удобный поиск по ассортименту интернет-магазина «Азбуки Вкуса», который в пять раз шире, чем предложение в любом супермаркете сети. Товары в каталоге легко отсортировать по различным параметрам и признакам: популярности, стоимости, новизне, бренду, стране-производителю и т.д.

В приложении «Азбуки Вкуса» есть рекомендательные блоки. Например, покупатель может видеть те товары, которые он чаще всего приобретает. Есть возможность добавить в корзину ранее купленный товар, просканировав его штрихкод с помощью камеры смартфона.

Делая заказ в интернет-магазине AV.RU, покупатель выбирает удобный для доставки двухчасовой тайм-слот. При этом система автоматически просчитает доступность того или иного товара для обозначенного временного периода.

Оплата покупок осуществляется как банковской картой или бонусами непосредственно в приложении, так и курьеру при получении. Если по заказу возникают какие-либо вопросы, в разделе «История покупок» пользователь может в любое время связаться со службой поддержки клиентов через встроенный в приложение мессенджер.

«Запуск мобильного приложения - важный шаг на пути к созданию «бесшовного» покупательского опыта. Клиент, добавляя на сайте ту или иную позицию в корзину, сразу видит выбранный товар и в корзине мобильного приложения. Таким образом, клиент может оформлять один и тот же заказ, одновременно используя различные устройства, - сказал директор по omni-channel компании «Азбука Вкуса» Егор Ланько. – Мы ожидаем, что уже через год не менее 30% заказов в интернет-магазине AV.RU будут осуществляться через мобильное приложение».