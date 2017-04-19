В САПР Creo появится модуль для работы в интернете вещей

Компания PTC объявила о появлении в системе автоматизированного проектирования Creo функционального модуля для работы в интернете вещей (IoT). Таким образом, PTC становится поставщиком САПР, предоставляющим технологии для разработки изделий, которые будут работать в интернете вещей. Вкупе с представленным в конце марта модулем дополненной реальности для Creo новый модуль позволяет производственным предприятиям создавать полноценные цифровые двойники выпускаемых изделий, сообщили CNews в PTC.

Модуль получил название Creo Product Insight и будет запущен летом 2017 г. Creo Product Insight собирает эксплуатационные данные с физического изделия в режиме реального времени, а затем передает их в CAD-систему Creo. Таким образом создается цифровой двойник (аналог) каждого физического изделия, пояснили в компании.

«Сейчас все больше предприятий выпускают “умные” связанные изделия. Интернет вещей позволяет осуществлять непрерывный контроль над ними. Однако для того, чтобы использовать собранную при эксплуатации информацию для доработки конструкции или разработки новых вариантов, необходимо эти данные учесть в параметрах на этапе инженерных проработок схемных и конструктивных решений. Наш новый модуль позволяет использовать полученные данные прямо в САПР, что сможет повысить эффективность разработок. У нас накоплен большой опыт работы с решениями для интернета вещей на базе нашей платформы ThingWorx, который и лег в основу Creo Product Insight», — рассказал Сергей Бутяга, технический менеджер PTC в России и СНГ.

IoT также полезен для выявления причин сбоев либо аварийного прекращения работы изделий, которым потребуется доработка либо специальная настройка. Данные, полученные от датчиков, благодаря новому модулю можно будет воспроизвести в Creo, чтобы посмотреть, что привело к сбою. Кроме того, реальные данные о работе изделий позволяют избежать допущений и догадок при разработке, опираясь исключительно на собранную в ходе эксплуатации изделия информацию.

При этом цифровая модель Creo позволяет лучше ориентироваться в больших объемах собранных данных, применяя их к соответствующей сборке в модели, тем самым избегая «размытой» информации.

В марте был представлен новый модуль, благодаря которому пользователи Creo 4.0 могут воспользоваться возможностью интеграции с программным обеспечением ThingWorx Studio. Он позволяет быстро и легко создавать несколько AR-проекций внутри Creo и делиться ими с другими, используя уникальный идентификатор, который называется ThingMark. Используя бесплатное приложение ThingWorx View, коллеги могут просматривать ThingMark, чтобы совместно работать над дизайном.

Благодаря возможностям AR не только инженеры могут увидеть свои модели в реальном мире, но и все заинтересованные стороны, участвующие в работе, могут также взаимодействовать с проектами, чтобы лучше оценить размер, масштаб и эстетику. «AR-проекция — это упрощенное представление модели, разработанной в Creo. Ее использование позволяет пользователям защищать данные САПР, а также упрощает публикацию, загрузку и просмотр, — отметили в PTC. — Кроме того, свойства AR-проекции облегчают пользователям сбор ценной информ ации от заинтересованных сторон в отделе или организации».

AR-проекции можно использовать непосредственно при обслуживании либо презентации изделия с помощью любого Android-, Windows- или iOS-устройства, оснащенного видеокамерой. Интеграция AR в настоящее время доступна для новых и существующих пользователей Creo 4.0. Загрузить бесплатное приложение ThingWorx View можно в магазинах Apple Store, Google Play или Microsoft App Store.

«Аналитики ожидают, что к 2019 году объем мирового рынка Augmented Reality составит $2,4 млрд, причем дополненная реальность проникнет как в потребительский сегмент, так и в бизнес. Поэтому, расширяя возможности нашей САПР Creo, мы учитывали потребности клиентов во всех отраслях и потенциал этого технологического тренда. Мы надеемся, что использование дополненной реальности позволит промышленным предприятиям вывести свои продуктовые линейки на новый уровень», — заключил Андрей Шолохов, генеральный директор PTC в России и СНГ.