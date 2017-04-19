В «Европейском медицинском центре» внедрена система телемониторинга RemsMed

Компания «Ай-Форс», входящая в группу компаний «Форс», объявила о завершении пилотного проекта и запуске в коммерческую эксплуатацию системы телемониторинга состояния здоровья пациентов RemsMed в «Европейском медицинском центре» (EMC) в Москве. Таким образом, клиника начала использовать передовые технологии по дистанционному взаимодействию с пациентами для наблюдения за их самочувствием и предупреждения нежелательных ситуаций, сообщили CNews в ГК «Форс». Для «Ай-Форс» это не первое внедрение — в России решение уже используется в Первом МГМУ им. И.М. Сеченова.

Участники рынка ожидают принятие закона о телемедицине уже весной этого года, что задаст рамочные правила применения телемедицинских технологий и переведет этот вид врачебной практики в правовое юридическое поле.

«Платформа RemsMed является собственным программным продуктом “Ай-Форс” и была специально разработана для дистанционного взаимодействия врачей и пациентов. Она позволяет в режиме реального времени наблюдать за состоянием здоровья пациентов клиники и оперативно реагировать на любые его изменения, которые регистрируются интегрированными с системой приборами, — рассказала Дарья Голосова, первый заместитель генерального директора и коммерческий директор компании «Ай-Форс». — Для автоматического измерения и передачи показателей состояния здоровья пациентов используется широкий спектр измерительных устройств — от фитнес-гаджетов до специализированных медицинских устройств российского и зарубежного производства».

Сейчас система используется по общему профилю — в терапевтическом отделении. Далее, в зависимости от специфики заболевания, пациент может быть передан под наблюдение в отделение кардиологии или эндокринологии. Информация о самочувствии пациента поступает непосредственно лечащему врачу, который принимает решение о дальнейших действиях — срочном вызове на приём, сохранении или изменении назначенной терапии. Среди активных пользователей системы — пациенты, проходящие диспансеризацию, постоянные пациенты клиники и врачи, рассказали в «Форс».

Главной задачей проекта было расширить горизонт возможностей предоставления качественных медицинских услуг, создав принципиально новый доверительный формат общения между врачом и пациентом. Важен и коммерческий эффект, ведь система телемониторинга позволяет снизить нагрузку на персонал и при этом увеличить число пациентов, многие из которых захотят наблюдаться в клинике и дальше, после выздоровления, подчеркнули в компании.

Пилотный проект с последующим тестированием системы занял 4 месяца. При этом функциональность системы существенно дорабатывалась исходя из пожеланий заказчика. С января 2017 г. система введена в коммерческую эксплуатацию.

У заказчика установлена облачная версия решения. Само ПО развернуто на серверных мощностях компании «Ай-Форс», установленных на территории РФ. В перспективе планируется интеграция решения c МИС ЕМС, что обеспечит автоматический перенос данных пациентов в RemsMed и работу с ними. Следующим шагом станет интеграция мобильного приложения RemsMed с «Личным кабинетом пациента».