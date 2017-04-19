Transcend представила SSD MTS810, в форм-факторе M.2

Transcend Information, Inc. представила твердотельный накопитель MTS810, выполненный в одностороннем форм-факторе M.2 SATA. Односторонний твердотельный накопитель Transcend MTS810 в форм-факторе M.2 создан на основе современной технологии TLC 3D NAND, оснащен интерфейсом SATA III 6 Гбит/с, подходит для оснащения высокопроизводительных систем и может быть установлен даже в компактные устройства. За счет использования высококачественных микросхем флэш-памяти и усовершенствованных алгоритмов работы прошивки, накопитель Transcend MTS810 обеспечивает непревзойденную надежность хранения данных.

Transcend MTS810 соответствует спецификациям односторонних M.2 и может устанавливаться в большинство системных плат, совместимых с односторонними M.2 SSD. Это позволяет с успехом применять его в ультратонких портативных системах в так называемых односторонних слотах S2/S3, где задняя поверхность печатной платы накопителя вплотную прижимается к материнской плате.

Твердотельный накопитель Transcend MTS810, построен на основе флэш-памяти TLC 3D NAND, оснащен кэшем на базе микросхем памяти DDR3 и осуществляет последовательные операции чтения и записи данных на скоростях вплоть до 550 МБ/с и 420 МБ/с, соответственно. Накопитель MTS810 не только отличается высокой производительностью, но и поддерживает технологии RAID, LDPC (Low-Density Parity Check) и ECC, которые обеспечивают надежность хранения и передачи ваших данных. А благодаря полноценной поддержке режима Device Sleep Mode (DevSleep), накопитель MTS810 способен увеличить длительность автономной работы ноутбука путем реализации интеллектуальной схемы отключения питания интерфейса SATA во время его бездействия.

Фирменный пакет ПО SSD Scope, который можно бесплатно загрузить с веб-сайта Transcend, это специально разработанное программное обеспечение для мониторинга исправности твердотельных накопителей. Среди его функций: Drive Information (информация о накопителе), S.M.A.R.T. Status (статус S.M.A.R.T.), Diagnostic Scan (диагностическое сканирование), Secure Erase (надежное удаление данных), Firmware Update (обновление прошивки), TRIM Enable (включение функции TRIM), Health Indicator (индикатор исправности накопителя) и System Clone (клонирование системы).

На твердотельный накопитель Transcend MTS810 емкостью 128 ГБ распространяется трехлетняя ограниченная гарантия Transcend.