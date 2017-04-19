Технология распознавания документов Smart Engines внедрена в iOS-приложение LifeGuide

Smart Engines объявила о внедрении технологий распознавания документов в мобильное приложение LifeGuide, разработанное специалистами компании «СЛ Технологии». В рамках проекта была осуществлена интеграция библиотек распознавания удостоверяющих документов и банковских карт Smart IDReader в iOS версию приложения LifeGuide.

«СЛ Технологии» является частью группы Sealine, в которую также входит страховой и перестраховочный брокер SEALINE из топ10 страховых брокеров РФ. Компания разрабатывает и управляет портфелем проектов, предназначенных как для потребителей, так и для поставщиков услуг в высокотехнологичных областях.

Приложение LifeGuide представляет собой удобный планировщик поездок и путешествий, с возможностью бронирования авиабилетов и отелей. В настоящее время в приложения на базе технологий Smart Engines реализовано распознавание паспорта гражданина РФ, машиночитаемой зоны (MRZ) любых паспортно-визовых документов при бронировании и оформлении авиабилетов, а также распознавание банковских карт при оплате услуг.

Для внесения данных о пассажирах или данных банковской карты пользователю теперь достаточно показать документ камере телефона или планшета на 1-3 секунды. За это время с помощью Smart IDReader автоматически извлекается вся необходимая информация, которая вносится в соответствующие поля заполняемой в приложении LifeGuide формы.

Распознавание документов на базе Smart Engines в мобильных приложениях осуществляется в видеопотоке без передачи изображений на обработку в облако или на сервер. Все вычисления проводятся на самом устройстве в режиме реального времени.

Директор департамента проектов мобильных решений компании «СЛ Технологии» Павел Попов отметил: «Решение компании Smart Engines по распознаванию документов в видеопотоке для нас это не только соответствие современным трендам интенсивного наращивания функционала мобильных сервисов, но и высокое качество непосредственно распознавания данных. В приложении LifeGuide технологии Smart Engines позволили нашим пользователям бронировать и оплачивать авиабилеты без использования клавиатуры устройства».

Приложение LifeGuide уже доступно для скачивания в App Store.