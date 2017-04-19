«Кворум» переводит «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL

Компания «Кворум» завершила первый этап работ по переводу решения «СМЭВ-Интегратор», которое обеспечивает информационный обмен между банком и сервисами государственной системы межведомственного взаимодействия (СМЭВ), на платформу с открытым исходным кодом. В качестве новой платформы выбрана PostgreSQL — свободно-распространяемая объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) с открытым кодом, сообщили CNews в «Кворуме».

По словам представителей компании, решение «Кворума» обретает дополнительную привлекательность для банков, ИТ-стратегия которых включает курс на оптимизацию издержек при обеспечении полной функциональности и требуемой производительности критичных бизнес-приложений. Кроме того, за счет перевода решения на PostgreSQL в банке возможно снижение трудоемкости сопровождения СУБД силами высокооплачиваемых штатных специалистов.

В рамках проекта внедрения решения «СМЭВ-Интегратор» на PostgreSQL все работы по настройке системы будут выполнены в автоматическом режиме. Банку необходимо выполнить только первичную установку СУБД. Для пользователей «СМЭВ-Интегратор» на других СУБД предусмотрена миграция данных: банку предоставляются скрипты автоматизации и конвертер данных, что является необходимым и достаточным для перехода к работе на новой платформе.

На российском рынке доступны коммерческие версии СУБД PostgreSQL, содержащие доработки по информационной безопасности, оптимизации производительности. Ряд из них включен в реестр российского ПО. Решение «СМЭВ-Интегратор» от «Кворума» в полной мере поддерживает работу с такими СУБД, подчеркнули в компании.

«Теперь при использовании решения “СМЭВ-Интегратор”» банки имеют возможность отказаться от дорогостоящих лицензий на проприетарные СУБД. Важна также приобретаемая независимость от лицензионной политики вендора и колебаний курсов валют», — подчеркнул коммерческий директор компании «Кворум» Игорь Виноградов.