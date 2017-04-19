«Крок» модернизировал онлайн-обучение в Государственном институте русского языка им. Пушкина

Государственный институт русского языка им. Пушкина модернизировал и предоставил мировому рынку инструмент онлайн-обучения. Обновленный функционал портала «Образование на русском» соответствует потребностям методологии преподавания русского языка как иностранного (РКИ), сообщили CNews в компании «Крок». Проект был реализован компанией за 4 месяца. При реализации проекта была использована современная технология с открытым кодом Ruby on Rails (RoR).

Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина работает со студентами из 90 стран и является базовой организацией в СНГ по преподаванию русского языка. Также институт выполняет правительственную Программу по продвижению русского языка во всем мире. Портал является «лицом» института, и именно поэтому было необходимо его модернизировать и создать современные интерактивные инструменты онлайн-обучения, сопоставимые с мировыми практиками, пояснили в компании.

Для решения этой задачи «Крок» расширил функционал портала. Теперь с его помощью преподаватели могут создавать курсы под каждую языковую группу студентов, используя широкий набор интерактивных заданий и современных форматов коммуникации. Также инструмент предусматривает возможности монетизации.

«Наша основополагающая задача — сделать изучение русского языка доступным для каждого желающего в любом уголке планеты, — рассказала Маргарита Русецкая, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина. — Сегодня мы действительно вышли на новый уровень, предоставив слушателям из разных стран современный инструмент обучения. Приятно, что профессиональная команда “Крок” смогла вникнуть в наши специфические задачи и за небольшой срок обеспечила их решение на портале “Образование на русском”».

Команда «Крок», предварительно осуществив основательную исследовательскую работу, полностью изменила подход к обновлению информации на портале. Новый функционал позволяет преподавателям без обращения к администратору сайта самостоятельно создавать и наполнять уникальные курсы. Для этого используются современные интерактивные шаблоны заданий: видео- и аудиоформат, автоматическое построение кроссвордов, связывание заданий в рамках длительного курса в единую контентную историю и т.д.

Кроме того, были реализованы первые шаги на пути к монетизации услуг института: автоматическое формирование тарифов, введение новой услуги индивидуальной тьюторской поддержки, размещение рекламы на портале и пр.

«Несомненным достижением проекта стали отношения конструктивного сотрудничества, сложившиеся между специалистами “Крок” и института. Перед нами стояла цель — сделать изучение русского языка эффективным и одновременно увлекательным, и это благодаря сотрудничеству с “Крок” нам удалось, — поделилась своими впечатлениями Марина Яскевич, проректор по инновационной деятельности и дистанционным формам обучения Государственного института русского языка им. Пушкина. — Сегодня на портале более миллиона зарегистрированных слушателей, портал посещают более 5 миллионов человек из 200 стран мира. Мы надеемся, что наше сотрудничество с “Крок” продолжится».

«Мы в “Крок” уже более 10 лет занимаемся портальными решениями для бизнеса и сегодня наблюдаем кардинальные перемены в индустрии. Все большим спросом пользуются ресурсы с заложенной возможностью монетизации, — рассказал Константин Астахов, руководитель направления портальных и мобильных решений «Крок». — Проект оказался очень интересным, особенно принимая во внимание такую прекрасную миссию, которую несет институт, популяризируя русский язык по всему миру среди взрослых и детей».

Сегодня обновленный функционал портала доступен закрытой группе обучающихся, в ближайшее время он будет открыт для каждого желающего.