«Элар» модернизировала СЭД «Дело» в администрации г. Когалым

«Элар» объявила о завершении проекта модернизации системы электронного документооборота «ДЕЛО» в администрации г. Когалым.

Программное обеспечение, разработчиком которого является компания «Электронные офисные системы», приобретено учреждением в целях обновления СЭД для автоматизации обмена документами, удостоверенными электронной подписью, с правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

«Корпорация "Элар" выполняла масштабный проект по модернизации СЭД г. Когалым в 2013 году, - сказал ведущий эксперт корпорации «Элар» по работе с госсектором Алексей Дзюбин. – Тогда специалистами компании был подготовлен детализированный отчет и рекомендации по оптимизации процессов делопроизводства в администрации города. Проведено обновление базового программного обеспечения СЭД, установлены дополнительные опции ПО, осуществлено наполнение справочников и настроены права доступа пользователей. Уже через месяц СЭД была запущена в работу».

Сегодня система функционирует в локальной вычислительной сети администрации, объединяющей компьютеры, установленные на рабочих местах сотрудников учреждения структурных подразделений, участвующих в делопроизводственных и технологических процессах.

«Однако для муниципального органа власти система электронного документооборота является не только средством для автоматизации работы с документами, контроля исполнения поручений и обеспечения перехода на электронный документооборот, - сказал Алексей Дзюбин. – СЭД служит повышению эффективности деятельности и включения в систему оказания госуслуг и межведомственного взаимодействия в электронном виде».

СЭД «Дело» обладает функциональностью применения электронной подписи (ЭП) при согласовании, визировании и подписании документов. В результате модернизации сотрудники администрации Когалыма с помощью данного инструментария будут удостоверять электронные копии документов, отправляемых в правительство ХМАО. Заверение или подписание с помощью ЭП и проверка данных ЭП будет выполняться на одном рабочем месте в СЭД «Дело».