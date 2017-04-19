 

Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения

Интеграция Внедрения Инфраструктура
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

В рамках международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине компания Bosch продемонстрировала возможности автоматизированного вождения на примере тестового автомобиля Tesla Model S. Для разработки и установки этой системы Bosch потребовалось 1,4 тыс. рабочих часов, 1,3 тыс. метров кабеля, 400 кабельных стяжек и 50 новых автокомпонетов Bosch.

Bosch занимается разработкой систем автоматизированного вождения с октября 1986 года, когда компания принимала участие в программе PROMETHEUS (Programme for European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety) – проекта по разработке решений для создания системы безопасного и эффективного движения транспорта по европейским дорогам. Кроме того, Bosch стал первым производителем, осуществившим испытания автоматизированного вождения на дорогах общего пользования. Инженеры компании опробовали систему на автотрассах A81 в Германии и I280 в США в начале 2011 года, а затем позднее, в 2016 году, – на Центральной междугородней автомагистрали в Канагаве (Япония). 

По данным исследований Bosch, автоматизация транспортных средств позволит снизить количество несчастных случаев на 1/3 только в одной Германии. Сегодня причиной 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. Автоматизированное вождение улучшает поток движения, увеличивая пропускную способность регулируемых перекрестков до 80%. Тем самым снижается расход топлива (до 39%) и вредное воздействие на окружающую среду (сокращение СО2 в выхлопных газах – до 400 куб. тонн в год). 

К 2025 г. примерно половина всех автомобилей будут оснащены информационно-развлекательными системами и смогут поддерживать функции смартфонов. Кроме того, до 70% новых мотоциклов будут оснащены системами подключения к сети. До 2025 г. вычислительная мощность ПО для грузовых автомобилей увеличится почти в 20 раз, что позволит сэкономить время и средства транспортно-экспедиторских компаний.

Облачный сервис Bosch предупреждает об ошибочных действиях водителя в течение 10 с. Подобные функции подключения к сети могут сохранить около 11 тыс. жизней до 2025 г. Сервис действует в 30 странах, обслуживая на 16 языках. В его компетенцию входит поддержка eCalls и сбор данных для техпомощи при авариях. В 2015 году сервис Bosch обработал более 120 млн звонков для более 1000 компаний. Согласно данным Еврокомиссии, автоматическая система уведомлений eCall поможет сохранить до 2,5 тыс. жизней на европейских дорогах ежегодно.

Банк «Хлынов» снизил в 1,5 раза расходы на инкассацию с помощью машинного обучения Нужен ли сервисный «убер» в сфере ИТ-аутсорсинга?