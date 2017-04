Bosch представила подробности о технологиях подключенных автомобилей и автоматизированного вождения

В рамках международной конференции Bosch Connected World 2017 в Берлине компания Bosch продемонстрировала возможности автоматизированного вождения на примере тестового автомобиля Tesla Model S. Для разработки и установки этой системы Bosch потребовалось 1,4 тыс. рабочих часов, 1,3 тыс. метров кабеля, 400 кабельных стяжек и 50 новых автокомпонетов Bosch.

Bosch занимается разработкой систем автоматизированного вождения с октября 1986 года, когда компания принимала участие в программе PROMETHEUS (Programme for European Traffic with Highest Efficiency and Unprecedented Safety) – проекта по разработке решений для создания системы безопасного и эффективного движения транспорта по европейским дорогам. Кроме того, Bosch стал первым производителем, осуществившим испытания автоматизированного вождения на дорогах общего пользования. Инженеры компании опробовали систему на автотрассах A81 в Германии и I280 в США в начале 2011 года, а затем позднее, в 2016 году, – на Центральной междугородней автомагистрали в Канагаве (Япония).

По данным исследований Bosch, автоматизация транспортных средств позволит снизить количество несчастных случаев на 1/3 только в одной Германии. Сегодня причиной 90% аварий на дорогах является человеческий фактор. Автоматизированное вождение улучшает поток движения, увеличивая пропускную способность регулируемых перекрестков до 80%. Тем самым снижается расход топлива (до 39%) и вредное воздействие на окружающую среду (сокращение СО2 в выхлопных газах – до 400 куб. тонн в год).

К 2025 г. примерно половина всех автомобилей будут оснащены информационно-развлекательными системами и смогут поддерживать функции смартфонов. Кроме того, до 70% новых мотоциклов будут оснащены системами подключения к сети. До 2025 г. вычислительная мощность ПО для грузовых автомобилей увеличится почти в 20 раз, что позволит сэкономить время и средства транспортно-экспедиторских компаний.

Облачный сервис Bosch предупреждает об ошибочных действиях водителя в течение 10 с. Подобные функции подключения к сети могут сохранить около 11 тыс. жизней до 2025 г. Сервис действует в 30 странах, обслуживая на 16 языках. В его компетенцию входит поддержка eCalls и сбор данных для техпомощи при авариях. В 2015 году сервис Bosch обработал более 120 млн звонков для более 1000 компаний. Согласно данным Еврокомиссии, автоматическая система уведомлений eCall поможет сохранить до 2,5 тыс. жизней на европейских дорогах ежегодно.