Банкоматы и терминалы банка ВБРР начали обслуживание карт платежной системы UnionPay

«Всероссийский банк развития регионов» (ВБРР) объявил о реализации возможности осуществления эквайринга карт UnionPay благодаря внедрению решения компании OpenWay. Проект по приёму и обслуживанию банковских карт UnionPay в торговых точках и платёжных терминалах был реализован на базе платформы WAY4 в ответ на инициативу банка по расширению розничного бизнеса в части работы с международными платёжными системами.

Банк ВБРР и компанию OpenWay связывают долговременные партнёрские взаимоотношения: платформа WAY4 является ядром не только карточного процессинга; обработка транзакций по топливным картам основных акционеров ВБРР - компании «Роснефть» и ее дочерних обществ - также производится в системе, разработанной и внедрённой OpenWay. Таким образом, карты UnionPay принимаются не только в POS-терминалах торгово-сервисных предприятий и многофункциональных банкоматах ВБРР, но и на автозаправочных станциях нефтяной компании «Роснефть».

«Проект интеграции платёжной системы UPI в ВБРР является важным шагом на пути развития розничного бизнеса и расширения клиентской базы, – отметил начальник департамента процессинга ВБРР Кирилл Дьячков. – Компания OpenWay – наш давний партнер, и мы рады объявить об успешном запуске очередного совместного проекта».

Платёжная система UnionPay вышла на российский рынок в 2007 году, однако активное развитие инфраструктуры платежной системы пришлось на последние пять лет. Наряду с возможностью совершения платежей, держателям карт UnionPay доступна широкая программа скидок и привилегий в отелях, ресторанах и магазинах в 160 странах мира.

«Мы давно и успешно работаем с UnionPay – платежной системой, обслуживающей наибольшее количество держателей карт в мире, и помогаем нашим клиентам получить дополнительные конкурентные преимущества на рынке розничных финансовых услуг. Со своей стороны могу лишь ещё раз подчеркнуть, что Всероссийский банк развития регионов может и впредь рассчитывать на качественную и своевременную поддержку в реализации своих бизнес-задач», – сказал заместитель директора OpenWay по развитию бизнеса в РФ Сергей Лебедев.