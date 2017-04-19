Банк для предпринимателей «Точка» интегрировался с AmoCRM

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») объявил о завершении проекта интеграции с системой AmoCRM. Как рассказали CNews в банке, теперь клиенты «Точки» и AmoCRM могут управлять продажами, не выходя из кабинета AmoCRM: выписать счет из любой сделки, скачать его в формате PDF или отправить по почте, отследить, пришла ли оплата.

«Эта интеграция позволяет предпринимателям экономить самое важное, что у них есть — их время. Теперь менеджерам не нужно выходить из кабинета CRM, искать сделку в сводных таблицах, докучать своему бухгалтеру вопросами «пришла ли оплата по счету?». Вся информация собрана в одном месте и обновляется в режиме онлайн, а задачи автоматически двигаются по воронке продаж», — сказал директор блока партнерских продаж «Точки» Антон Шкуратов.

Интеграция уменьшает вероятность ошибки из-за человеческого фактора, а также позволяет не раздувать штат менеджеров.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно быть клиентом «Точки» и AmoCRM, дополнительных доплат не требуется.