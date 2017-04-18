Выручка ZTE в I квартале 2017 выросла на 27,8%

ZTE объявила об увеличении прибыли в первом квартале 2017 года на 27,8% за счет роста продаж в сегментах операторских сетей и потребительской электроники. В соответствии с опубликованными квартальными финансовыми результатами, чистая прибыль, относимая на счёт владельцев обычных акций котирующихся на бирже, за первые три месяца составила 1,21 млрд юаней. Выручка компании за первый квартал увеличилась на 17,8% и составила 25,75 млрд юаней.

Продвижение инновационных технологий продолжает оставаться локомотивом для роста ZTE, в первые три месяца 2017 года объем инвестиций в НИОКР составил 13% от квартальной выручки компании.

ZTE укрепляет свои позиции одного из мировых лидеров по исследованиям в области 5G и активно сотрудничает с крупнейшими глобальными операторами, внедряя решения Massive MIMO на базе FDD-LTE. Инновационные продукты ZTE Pre5G были развернуты на сетях более 40 операторов в 30 странах по всему миру. ZTE планирует начать докоммерческое внедрение сетей 5G уже в третьем квартале 2018 года. Решения ZTE по сетевой виртуализации используются на сетях более 180 операторов, и в этом году компания также анонсировала первую в мире коммерчески доступную платформу Carrier DevOps.

В сфере фиксированных сетей ZTE концентрирует свои усилия на продвижении решений для магистральных сетей, готовых к передаче потенциально большого объема 5G трафика. Также большое внимание уделяется интеграции оптического и IP уровней сети передачи данных. Результатом стало решение 5G Flexhaul, представленное корпорацией ZTE в феврале. Компания продолжает удерживать звание одного из глобальных лидеров по поставкам оборудования как для пассивных оптических сетей (PON), так и в целом для фиксированных сетей доступа, что позволило компании получить 70 процентов от общего заказа на сервера для дата-центров в последнем ежегодном тендере China Mobile.

В первом квартале количество поставляемых компанией ZTE STB приставок возросло более чем на 25%. При этом, компания продолжает развивать направление Big Video. Увеличение доли рынка ZTE также отмечается в сферах облачных вычислений и расширенных мультимедийных услуг (RCS, Rich Communication Services), что обусловлено активным применением инноваций в области виртуализации сетевых технологий и искусственного интеллекта.

ZTE занимает лидирующее положение в области решений для узкополосного Интернета вещей (NB-IoT). «Умная парковка» от компании ZTE – это первый в мире докоммерческий NB-IoT проект. В ходе его реализации активно использовались собственные разработки в области перспективных сетевых технологий, чипов и аппаратного обеспечения. В первом квартале количество поставляемых компанией ZTE чипов собственной разработки возросло более чем на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В феврале ZTE, являясь создателем линеек смартфонов AXON и Blade, представила обновленную версию AXON 7. AXON 7 – это первый смартфон компании, который поддерживает Google Daydream и обеспечивает высокое качество технологии виртуальной реальности. На ежегодной Международной выставке потребительской электроники, прошедшей в январе в Лас Вегасе, компания ZTE анонсировала запуск нового смартфона Blade V8 с двумя основными камерами, который поддерживает создание 3D фотографий и позволяет пользователям делать снимки в стиле Bokeh. Это первая двойная камера смартфона с подержкой VR.

Как один из крупнейших поставщиков смартфонов в США, ZTE усиливает партнерские отношения с ведущими операторами Северной Америки и Японии посредством внедрения инновационных потребительских устройств и решения «подключенных автомобилей». Корпорация ZTE выступает одним из главных партнеров China Mobile по поставкам терминальных устройств, также лидирует на рынке разработки смартфонов с криптозащитой, что гарантирует более высокий уровень информационной безопасности.

В рамках сотрудничества в государственными учреждениями и предприятиями компания ZTE занимает передовые позиции в области внедрения концепции «Умный город». Подобные проекты были реализованы в крупных городах в Китае, а также в Западной Европе, в том числе в Германии и Франции.