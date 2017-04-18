Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» договорились о сотрудничестве по индустриальной кибербезопасности

Schneider Electric и «Лаборатория Касперского» на проходящем в Москве форуме Innovation summit 2017 подписали соглашение о сотрудничестве в целях совместной реализации исследований и разработки решений в области кибербезопасности объектов критической инфраструктуры.

Компании планируют научно-техническое сотрудничество на базе особой экономической зоны «Иннополис» в Республике Татарстан, где уже работает центр компетенций «Лаборатории Касперского» и готовится к запуску центр НИОКР Schneider Electric. Стороны договорились также изучить возможности создания совместного продукта специально для российского рынка.

Активное взаимодействие Schneider Electric и «Лаборатории Касперского» началось в 2016 г. в рамках международного Консорциума промышленного Интернета (Industrial Internet Consortium) и Национальной ассоциации участников рынка промышленного Интернета (НАПИ).

Кроме того, компании провели тест на совместимость автоматизированных систем управления Schneider Electric с решением Kaspersky Industrial CyberSecurity. По результатам тестирования был подписан протокол совместимости, где отмечено, что продукты могут использоваться в рамках одной системы, а их функционал соответствует отраслевым требованиям IT-безопасности.

«Подписание этих соглашений хорошо иллюстрирует, какое значение сегодня приобрела промышленная безопасность. Schneider Electric — один из бесспорных мировых лидеров в области электроэнергетики и автоматизации, поэтому для нас большая честь и ответственность сотрудничать с ними в области защиты критической инфраструктуры. Мы же со своей стороны продолжим совершенствовать свои защитные решения для индустриальных систем и с радостью обсудим возможности разработки совместных продуктов», — сказал Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского».

«В эпоху промышленного Интернета кибербезопасность становится основным приоритетом. Объединение экспертизы нашей компании в области промышленной автоматизации и экспертизы «Лаборатории Касперского» в сфере информационной безопасности позволит нашим клиентам использовать все возможности промышленного Интернета по повышению эффективности производства, при этом повышая безопасность IT-инфраструктуры», – отметил Йохан Вандерплаетсе, президент Schneider Electric в России и СНГ.

Форум Innovation Summit, организованный компанией Schneider Electric, проходит в Москве с 17 по 20 апреля 2017 г.