Сбербанк в Татарстане запустил новый сервис по онлайн-оплате услуг детских садов

Сбербанк в Татарстане запустил новую услугу — «Садики Онлайн». Теперь при оплате услуг государственных (бюджетных) детских садов квитанция не нужна — необходимо знать только имя, фамилию и дату рождения ребенка. При оплате отпадает необходимость иметь при себе квитанцию, банковские реквизиты и сумму платежа также знать необязательно.

Услуга «Садики Онлайн» доступна при оплате через разные каналы: устройства самообслуживания, в интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», в офисах банка с помощью операционно-кассового специалиста.

При любом способе оплаты действует следующий алгоритм: в соответствующем окне необходимо указать обязательные реквизиты (имя, фамилию и дату рождения ребенка); согласно введенным данным система выберет и предложит для оплаты детский сад или список детсадов (в случае совпадения данных ребенка в нескольких учреждениях); после выбора нужного детского сада появляется информация о начислениях по питанию и содержанию ребенка, а также по дополнительным услугам и кружкам (можно отредактировать или провести платеж по указанным суммам).

С 30 марта 2017 г. услуга «Садики Онлайн» доступна для оплаты всех детских дошкольных учреждений республики Татарстан. В ближайшем будущем сервис будет доработан возможностью подключить услугу «Автоплатеж».

«Сбербанк постоянно ведет работу по улучшению сервисов и повышению качества обслуживания. Мы ценим время наших клиентов, поэтому создаем все больше сервисов и услуг, позволяющих проводить необходимые операции в удобном для клиента месте и в удобное время, стараемся упростить процедуру получения услуги. Так, сервис “Садики Онлайн” позволяет произвести оплату в считанные минуты любым удобным способом, не имея под рукой квитанции, не зная реквизитов и суммы», — подчеркнул начальник отдела платежные сервисы отделения «Банк Татарстан» Сбербанка Булат Уткузов.