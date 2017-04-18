Sapphire представила видеокарту Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition для геймеров

Компания Sapphire Technology пополнила линейку геймерских видеокарт Sapphire Nitro+ новой моделью — Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition. Модель создана на основе специально отобранных графических процессоров, оснащена подсветкой вентиляторов и стильным металлическим кожухом. Благодаря оптимизации техпроцесса FinFET 14 нм, процессоры, используемые в видеокартах Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 и RX 570, стали еще более энергоэффективными. Это позволило компании увеличить производительность на 10% по сравнению с предыдущей серией, сообщили CNews в Sapphire.

«Предварительно разогнанные процессоры стандартных версий Sapphire Nitro+ RX 580 с 8 ГБ и 4 ГБ памяти работают на частоте Boost 1411 МГц. Процессор у версии Limited Edition работает на частоте Boost 1450 МГц. Эта модель поставляется только в версии с объемом памяти 8 ГБ», — указали в компании.

Графические процессоры 4го поколения архитектуры Graphics Core Next, используемые в видеокартах Radeon RX 500 серии, обладают оптимизированной геометрической подсистемой, увеличенным кэшем, обновлённой системой видеовывода с поддержкой HDR и поддержкой асинхронных шейдеров. 2304 потоковых процессора позволяют видеокарте Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 обеспечивать высококачественный игровой процесс в разрешении 1080p и выше, а также в системах виртуальной реальности.



Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition

Для обеспечения плавного игрового процесса в разрешении 1080p Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 поставляется с 2048 потоковыми процессорами архитектуры GCN 4го поколения и работает на частоте Boost 1340 МГц. Версии с 4 ГБ и 8 ГБ памяти позволят выбрать наиболее подходящий по стоимости и производительности вариант.



Sapphire Nitro+ Radeon RX 570. Версия с 8 ГБ памяти

По информации Sapphire, система охлаждения Dual-X в видеокартах Sapphire Nitro+ RX 580 и 570 была значительно доработана. Новый кулер был разработан с расчетом на повышенное энергопотребление и стал значительно тише. При целевой температуре процессора 75°С система охлаждения Dual-X на видеокартах серии Sapphire Nitro+ RX 500 тише на 12 дБ по сравнению с предыдущими системами охлаждения. Улучшение параметров системы охлаждения обеспечивается обновлением конструкции тепловых трубок (2x 8 мм + 2x 6 мм), увеличенной поверхностью для отвода тепла из 54 пластин и охлаждением VRM.

Оптимизирована и система управления вентиляторами Intelligent Fan Control III с повышением точности работы контроллера вентиляторов. Стандартные вентиляторы могут иметь разницу в скорости вращения в оборотах в минуту (RPM) до 10%. С новой функцией Intelligent Fan Control III эта разница уменьшается до 3%, что обеспечивает оптимальное сочетание производительности и уровня шума и увеличение ресурса каждой видеокарты серии Nitro+, утверждают в компании.

В дополнение к стандартным вентиляторам пользователь Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition получит пару прозрачных вентиляторов с голубой LED-подсветкой. Благодаря системе Sapphire Quick Connect можно легко заменить вентиляторы без потери гарантии. Дизайн дополняет стильный металлический кожух с отделкой под оружейный металл, доступный только у Limited Edition.



Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition: LED-подсветка вентиляторов

Видеокарты Nitro+ RX 580 и 570 оснащены системой RGB LED-подсветки Nitro Glow, управлять которой удобно с помощью фирменной утилиты Sapphire TriXX 3.0.

Кроме того, все видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 и RX 570 оснащены разъёмами питания 8-pin. При этом видеокарты Nitro+ RX 570 дополнительно оснащены 6-pin разъёмами. Это позволит пользователям выбрать между энергоэффективностью и максимальным разгоном. Помимо этого, все карты поставляются с двумя версиями UEFI BIOS, которые служат для переключения между режимом разгона Boost и тихим режимом Silent.

Новая версия Radeon Software Crimson ReLive Edition обеспечит дополнительные возможности при записи и передаче игрового процесса, оптимизации энергопотребления, производительности и уменьшения задержек.

В свою очередь, Radeon Chill — система управления энергопотребление для видеокарт Radeon — позволяет динамически изменять частоту обновления кадров в игре в зависимости от игровых сцен. В наиболее динамичных сценах Radeon Chill направит ресурсы системы на получение максимальной производительности. В более спокойных сценах Radeon Chill уменьшит частоту обновления кадров и позволит системе работать с более низкими энергопотреблением и температурой, пояснили в Sapphire.

Видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 Limited Edition, Sapphire Nitro+ Radeon RX 580 и RX 570 доступны для приобретения у обычных розничных партнеров компании Sapphire Technology, а также через обычные каналы в интернете с 18 апреля 2017 г.