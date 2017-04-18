SAP выпустила новые инструменты разработки бизнес-приложений для iOS

SAP объявила о выпуске первого набора обучающих курсов в дополнение к уже доступному набору инструментов SAP Cloud Platform SDK для iOS и дизайн-языку для iOS SAP Fiori. Как рассказали CNews в компании, цель данных курсов – предоставить мобильным дизайнерам и разработчикам необходимые знания, инструменты, образовательные материалы и тренинги для создания нового класса мобильных приложений с полноценным использованием новых инструментов разработки ПО, сервиса SAP Cloud Platform и SAP Fiori для iOS. Программа SAP Academy для iOS будет регулярно обновляться новыми курсами и дополнительными материалами.

С помощью SAP Cloud Platform SDK для iOS разработчики, дизайнеры и компании со всего мира получают новые инструменты разработки и возможности масштабирования приложений. Это позволит быстро и эффективно разрабатывать функциональные корпоративные приложения для iPhone и iPad на базе SAP Cloud Platform и с использованием нового языка программирования Swift от Apple. SDK также содержит большую библиотеку предварительно подготовленных UX-компонентов и открывает доступ к инновационным функциям устройства – Touch ID, геолокационным сервисам и уведомлениям – что также ускорит разработку и внедрение приложений.

Новый SDK от SAP спроектирован, чтобы разработчики могли задействовать мобильные сервисы и другие возможности SAP Cloud Platform. Корпоративные функции платформы включают в себя единую авторизацию, синхронизацию данных в оффлайн-режиме и расширенную поддержку пользователей – в соответствии с современными комплексными требованиями цифровых предприятий.

Разработчики могут дополнять SDK другими инновационными инструментами для определения доступных графических интерфейсов, существующих корпоративных сервисов и API для доступа к SAP S/4HANA или к системам других вендоров. Также SDK позволяет генерировать фрагменты кода, чтобы упростить процесс разработки и дать разработчикам возможность сконцентрироваться на создании приложений с невероятным пользовательским опытом.