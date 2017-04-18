SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума»

Компания SAP в рамках «SAP Форума» отметила 25 лет работы компании в России и 45 лет — в мире. К этой дате компания в России подошла с 1,5 тыс. клиентов и более чем миллионом пользователей. В 2015-2016 гг. компания инвестировала в локализацию, адаптацию к российскому законодательству и совместные инновации с клиентами более €18 млн, сообщили CNews в SAP.

По итогам 2016 г. компания показала устойчивый рост выручки в рублях. Наиболее востребованными стали облачные решения: объем подписок на облачные приложения SAP рос так же, как в 2015 г. — трехзначными темпами. Продолжается активная адаптация флагманского решения SAP S/4HANA: число клиентов по итогам 2016 г. достигло 28.

«За 25 лет мы прошли с Россией весь путь становления государства, все изменения, периоды роста и кризисы. Россия меняется, меняемся и мы. На смену прежним технологиям, которые автоматизировали учет и планирование, сегодня приходят те, что переводят управление бизнесом на новый уровень: интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект. Меняется роль SAP в партнерской экосистеме. Мы нацелены на совместные разработки, новые бизнес-модели — рассказал Павел Гонтарев, генеральный директор SAP СНГ. — Мы продолжаем инвестировать в людей: начали работать с сообществом разработчиков и создавать компетенции под data science. C вузами мы развиваем новый формат — лаборатории совместных инноваций SAP Next-Gen Lab. В 2016 году уже открылось три на базе ведущих российских университетов».

В выставочной зоне форума в этом году было представлено более 50 стендов от компании SAP и партнеров. Гости выставки могли познакомиться с новейшими сценариями для интернета вещей на стенде SAP Leonardo, попробовать управление погрузкой и складом в VR-очках на стенде SAP Labs, посетить «магазин будущего» с подключенными холодильниками и полками для отслеживания интересов покупателей и многое другое. На стендах партнеров и клиентов были представлены решения с использованием технологий и сервисов SAP — командный центр для управления производством на Марсе от IBM, интернет-магазин на базе SAP Hybris от компании «Северсталь», решения с использованием искусственного интеллекта и интернета вещей на базе SAP Cloud Platform от Accenture и многое другое.

Участники «Форума» смогли посетить 12 тематических сессий, таких как: риски предприятия в условиях цифровой экономики, B2Me: новые модели бизнеса для потребительских индустрий, цифровое настоящее управления персоналом, финансы как бизнес-партнер и другие. Сотрудники, партнеры и клиенты компании — «Росэнергоатом», «Салым Петролеум», «Газпромнефть», «Сибур», «Аэрофлот», «Северсталь» и многие другие — представили свои доклады на различных круглых столах, мастер-классах, панельных дискуссиях и тематических сессиях.

Всего, по информации SAP, в этом году «SAP Форум» собрал более 4 тыс. участников. Видео с пленарной сессии мероприятия можно посмотреть здесь (шоу открытия форума начинается на 21-й минуте).