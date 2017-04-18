«Рэйдикс» поставила СХД южнокорейскому производителю светодиодов

Южнокорейское представительство компании «Рэйдикс» выполнило поставку системы хранения данных для южнокорейской компании Seoul Semiconductor. Компания, глобальный производитель светодиодов, выбрала решение Raidix для обеспечения высокой доступности и целостности данных. Одним из ключевых требований заказчика стала интеграция СХД с действующей инфраструктурой, включая систему управления предприятием SAP, сообщили CNews в «Рэйдикс».

СХД на базе Raidix была развернута на новой фабрике Seoul Semiconductor во Вьетнаме и, по отзыву заказчика, продемонстрировала оптимальные показатели производительности при случайных нагрузках, характерных для бизнес-процессов крупных предприятий. Помимо корпоративных задач, СХД Raidix поддерживает инфраструктуру вычислительного кластера Seoul Semiconductor, обеспечивая потенциал масштабирования до 512 ПБ и максимальную пропускную способность до 2 ТБ.

Удовлетворяя требованиям заказчика, управляющее ПО Raidix поддерживает протоколы доступа SAN (Fibre Channel, InfiniBand, iSCSI, 12G SAS) и NAS (NFS, SMB, AFP, FTP). Высокая производительность систем на базе Raidix связана с использованием патентованных алгоритмов RAID (6, 7.3 и N+M), параллелизацией вычислений, дедупликацией и оптимизацией случайного доступа к данным, пояснили в компании.

Представительство «Рэйдикс» в Сеуле, взявшее на себя поставку и техническое сопровождение системы, было открыто в январе 2017 г. По состоянию на апрель в южнокорейском офисе работает 10 сотрудников — менеджеров по развитию бизнеса, специалистов по предпродаже и технической поддержке.

Как отмечается, «Рэйдикс» продвигает свои продукты на рынке Южной Кореи с 2013 г. Так, в государственных структурах Сеула и городов-сателлитов установлены СХД Raidix для поддержки систем видеонаблюдения. В данный момент готовится несколько внедрений Raidix на ключевых предприятиях и в центрах высокопроизводительных вычислений в крупнейших городах страны.