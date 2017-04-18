Navitel представила «Навигатор 9.8» c альтернативными маршрутами для iPhone и iPad

Navitel объявила о выпуске новой версии приложения «Навител Навигатор» для iPhone и iPad. Как рассказали CNews в компании, обновленный «Навител Навигатор 9.8» строит три альтернативных маршрута и отображает загруженность дорог на экране быстрее предыдущей версии. Пользователям «Навител Навигатор 9.8» доступны обновленные карты релиза Q1 2017.

Приложение «Навител Навигатор 9.8» помогает в выборе оптимального пути. Программа выводит на экран iPhone и iPad три варианта прохождения маршрута и кнопки с указанием расстояния и времени в пути. Из предложенных альтернатив пользователь может выбрать самый удобный для себя маршрут. При наличии интернет-соединения время рассчитывается с учетом текущей загруженности дорог.

«Навител Навигатор 9.8» работает с картами релиза Q1 2017. На картах обновлен дорожный граф, внесены изменения в адресную базу, добавлены новые транспортные развязки. В приложение интегрирована актуальная база камер контроля скорости. Карты дополнены новыми POI, среди которых отели, рестораны, АЗС, административные здания и другие полезные объекты инфраструктуры.

«Навител Навигатор 9.8» строит маршрут с пробками значительно быстрее предшествующей версии. Благодаря регулярному обновлению данных, пользователь всегда видит на экране актуальную информацию загруженности дорог. Для работы сервиса необходимо интернет-соединение.

Обладатели iPhone и iPad могут загрузить обновление «Навител Навигатор 9.8» в AppStore (iTunes).

Бесплатная полнофункциональная версия программы доступна для новых пользователей в течение 7 дней после скачивания. По истечении этого периода для доступа к премиум-версии «Навител Навигатор» необходимо приобрести лицензионный ключ.

Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами новой версии навигационного приложения, рекомендуется загрузить карты релиза Q1 2017.