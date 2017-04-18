myWidget запустил новые рекомендательные инструменты: чат-боты и виджет для AMP-страниц

Платформа myWidget, разработанная Mail.Ru Group, представила новые инструменты рекомендации контента — чат-бот для мессенджеров и виджет для AMP-страниц. Об этом CNews сообщили в Mail.Ru Group.

Чат-боты myWidget позволяют паблишерам и владельцам сайтов предлагать пользователям персонализированные рекомендации контента через мессенджеры Facebook и Telegram. Материалы можно будет читать, не покидая привычной среды мессенджера.

Чат-бот создается быстро и бесплатно; для этого не требуются навыки программирования, подчеркнули в компании. После привязки бота к сообществу или каналу читатели, которые добавят его в список контактов, будут раз в день получать подборку рекомендованных материалов. Их можно будет прочитать прямо в мессенджере; при желании пользователь сможет перейти на сайт, а также переслать новость друзьям.

Рекомендации составляет myWidget, сервис, созданный Mail.Ru Group, чтобы повышать вовлеченность пользователя в контент и увеличивать глубину просмотра. Первичная подборка формируется из популярных на сайте материалов; в дальнейшем каждый пользователь получает персонализированные рекомендации, которые составляются с учетом его интересов. myWidget учитывает, какие материалы пользователь открывает и прочитывает до конца, и формирует подборки на основе этой информации. Таким образом, рекомендации «медиабота» со временем становятся все более персонализированными.

Кроме того, чат-бот myWidget умеет находить нужные материалы на сайте. Пользователь может отправить боту запрос и получить релевантные результаты поиска с сайта, а затем прочитать найденные материалы прямо в мессенджере.

«Чатботы myWidget позволяют выстроить новый канал дистрибуции контента: благодаря этому издания и паблишеры могут увеличить вовлеченность аудитории, которая нечасто и неохотно посещает сайты медиа, но много времени проводит в мессенджерах. Они дают возможность не просто освоить новый канал дистрибуции контента, но и предложить каждому читателю индивидуальные рекомендации», — заявил Андрей Калинин, руководитель «Поиска» Mail.Ru.

Еще одним новым инструментом рекомендации контента стал виджет для AMP-страниц. Формат AMP позволяет ускорить загрузку страницы на мобильных устройствах. Поскольку актуальность этого формата постоянно повышается вместе с ростом мобильной аудитории (так, в октябре 2016 г., по данным StatCounter, мобильный трафик впервые превысил десктопный), myWidget представил решение, адаптированное для AMP-страниц.

По словам разработчиков, специальная версия виджета позволяет интегрировать блок с рекомендованными материалами, увеличив вовлеченность пользователей. При этом сохраняется ключевое преимущество, которое дает AMP формат: высокая скорость загрузки.