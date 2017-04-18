Денежные переводы «Лидер» теперь доступны во всех пунктах «Почты Кыргызстана»

Платежная система «Лидер» и государственное предприятие «Кыргыз почтасы» («Почта Кыргызстана») объявили о сотрудничестве. Как результат, клиенты могут получить или отправить денежный перевод с помощью платежной системы в филиалах «Почты Кыргызстана». Сеть точек выдачи и отправки денежных переводов включает 100 пунктов, в том числе 4 почтовых филиала, филиал «Бишкекский почтамт», 37 районных и 7 городских филиалов и другие, сообщили CNews в «Лидере».

Пункты «Почты Кыргызстана» расположены во всех крупных городах и районных центрах — Бишкеке, Оше, Караколе, Нарыне, Джалал-Абаде и других. Благодаря сотрудничеству оператора национальной почтовой сети и платежной системы «Лидер» у клиентов появилась возможность получать и отправлять денежные переводы на всей территории Кыргызстана, что важно в условиях ограниченного доступа к финансовым услугам в некоторых регионах страны, подчеркнули в компании.

Переводы в/из Кыргызстана по системе «Лидер» можно отправить в рублях, долларах США и евро. При этом прием и выплата переводов в филиалах ГП «Кыргыз почтасы» осуществляется в национальной валюте (сомах) по текущему курсу Национального Банка Кыргызской республики.

Сеть системы «Лидер» в Кыргызстане включает около 1000 пунктов. Сервис отправки и получения денежных переводов доступен нашим клиентам в 300 тыс. пунктов обслуживания в 130 странах присутствия системы «Лидер».

Как указали в компании, в настоящее время «Лидер» является единственной международной платежной системой-партнером оператора национальной почтовой сети Кыргызстана.