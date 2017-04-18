«Аскон» выпустил «Компас-3D v17» с новым интерфейсом

Компания «Аскон» объявила о выходе системы проектирования «Компас-3D v17», которая позволит повысить скорость работы инженера. Новая версия предлагает кардинально измененные интерфейс и логику работы в системе, новые команды, бесшовно интегрированные в интерфейс «Компас-3D» приложения, еще более свободный импорт и экспорт моделей.

В новой версии максимум пространства отведено моделированию и минимум — самому интерфейсу. Теперь инструменты «Компас-3D» будут под рукой там, где это удобно. Команда «Компаса» сделала все, чтобы инженер, работая над своей задачей, не отвлекался от идеи на кнопки и переключатели, а был сконцентрирован на объекте, над которым трудится — будь то большая сборка, отдельная деталь, чертеж, спецификация или просто текстовый документ. Внимание пользователя в «Компас-3D v17» приковано именно к тому, что он создает, а не к кнопкам, которые для этого необходимы, подчеркнули в компании.

Интерфейс v17 учитывает условия многочасовой работы инженеров (запас контрастности позволяет работать при разном освещении, не напрягая зрение), а также специфику современных широкоформатных мониторов и даже смысловую нагрузку цветов (теперь пользователи могут выбирать 16 комбинаций цветовых схем в темной и светлой вариациях). В то же время, в новой версии реализована актуальная для многих инженеров поддержка многомониторной работы — одновременно можно работать со сборкой и спецификацией, деталью и чертежом. Еще v17 умеет «подхватывать» лицензию на лету при потере связи с сервером лицензии или случайном изъятии физического ключа.

Кроме того, по словам разработчиков, увеличилась производительность системы при работе с насыщенными чертежами: перестраивается только видимая область чертежа, все остальное остается за кадром. Появилась также возможность свободного перемещения компонентов в сборке, не зафиксированных сопряжениями, без вызова каких-либо команд.

По информации «Аскон», не остались без новинок и приложения. «Валы и механические передачи 3D» позволяют создавать реалистичную резьбу, а в «Оборудование: Металлоконструкции» автоматизирован процесс подготовки документации на спроектированную конструкцию. Кроме того, прямо внутри среды «Компас-3D» появились новые приложения. «Компас-Эксперт» предназначен для автоматической проверки документов по заданным типам тестов на соответствие стандартам оформления, ограничительным перечням предприятия и правилам работы в «Компас-3D» — реализовано уже более 80 проверок, и их число растет. Еще одна новинка — приложение для проведения расчетов и построения чертежей и моделей часовых передач «Валы и механические передачи 3D. Часовые механизмы».

1,5 тыс. человек смогли оценить возможности «Компас-3D v17» в ходе открытого бета-тестирования. Кроме того, более 600 предприятий поверили в новую версию еще на стадии ее разработки.