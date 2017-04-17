В Tarantool появилась система репликации из Oracle

Разработчики Tarantool реализовали поддержку асинхронной репликации из Oracle. Появление репликации из данной СУБД поможет разгрузить ее и, как следствие, ускорить диджитализацию бизнеса: банков, страховых компаний, сотовых операторов, ритейлеров, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Асинхронная репликация позволяет автоматически синхронизировать данные. Администратор сможет настроить Oracle таким образом, чтобы все изменения, сделанные в этой базе данных, автоматически и асинхронно от нескольких миллисекунд до нескольких секунд (зависит от производительности сети и многих других факторов) воспроизводились в Tarantool. Система позволяет выбирать, какие данные нужно реплицировать.

«В процессе диджитализации бизнеса растет доля клиентов, которые переходят на самообслуживание в веб- и мобильные интерфейсы. Это создает колоссальную нагрузку на Oracle-базы, на которую те не рассчитаны, — отметил технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group Денис Аникин. — Tarantool, будучи быстрой и легкой in-memory СУБД, справляется с такими задачами. Это подтверждает опыт Mail.Ru Group, а также других крупнейших компаний, внедривших эту СУБД. Переключив digital-сегмент на Tarantool, бизнес может снизить нагрузку на Oracle и ускорить работу своих сервисов».

Ранее была представлена система репликации из MySQL.