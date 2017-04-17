В «Евросети» с приходом весны продажи дронов взлетели на 200%

С приходом весны продажи дронов в «Евросети» взлетели на 200% по сравнению с показателями марта прошлого года. Наиболее популярными моделями за последний месяц стали квадрокоптер с камерой SPL Х5С, вертолет SPL 108 3х и вертолет Mioshi Tech Mercury, сообщили CNews в «Евросети».

По словам представителей сети, в последнее время наблюдается настоящий пик популярности дронов — небольших летательных аппаратов, управляемых с пульта или смартфона. Если раньше подобная техника использовалась только для решения бизнес-задач, сейчас она стала доступна каждому. «“Евросеть” следует этому тренду и предлагает своим клиентам большой выбор беспилотников», — заявили в компании.

Так, например, квадрокоптер SPL Х5С благодаря специальной конструкции может летать как в помещении, так и на улице, а также выполнять поворот на 360° и снабжен видеокамерой HD с разрешением 2 мегапикселя. SPL Х5С также оснащен 6-осевым гироскопом, что позволяет стабилизировать квадрокоптер в полете и осуществлять все задуманные команды.

По мнению аналитиков рынка, такая популярность беспилотников связана как с улучшением технических характеристик, так и с большей доступностью аппаратов широкому пользователю. Так, сегодня можно купить многофункциональный беспилотник с камерой по цене от 3490 руб.

«Как известно, лучший подарок для мальчиков от 10 до 40 лет — вертолет. С появлением дронов для людей стали доступны ранее недоступные территории, — заявил Алексей Широков, директор департамента закупок «Евросети». — Люди любят подглядывать. Даже ко мне на дачу пару раз залетали дроны посмотреть, как я делаю шашлыки».