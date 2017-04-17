Red Hat представила новую версию OpenShift Container Platform

Red Hat анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 3.5, новейшей версии своей корпоративной платформы контейнерных приложений с встроенной поддержкой технологии Kubernetes. Решение Red Hat не только позволяет организациям успешно внедрять облачные приложения нового поколения на критически важных направлениях по примеру таких компаний, как «Швейцарские железные дороги», Produban или Pioneer, но и дает возможность защитить инвестиции в ИТ-технологии благодаря расширенной поддержке традиционных бизнес-приложений. Подобная универсальность достигается за счет новых функций безопасности и инноваций, созданных в рамках открытого проекта Kubernetes.

Будучи крупнейшим участником проектов Docker и Kubernetes, Red Hat объединила в новой версии своей платформы контейнерных приложений технологию Kubernetes 1.5, ОС Red Hat Enterprise Linux и интегрированную среду исполнения Docker, предоставив все необходимое для ускоренного развертывания служб нового поколения на стабильной, надежной и защищенной корпоративной платформе, в основе которой лежит корпоративный дистрибутив Linux.

Ашеш Бадани (Ashesh Badani), вице-президент Red Hat по продуктам и услугам OpenShift, отметил: «Будущее корпоративных ИТ-систем – это, бесспорно, контейнерные приложениям и связанная с ними инфраструктура. Однако, традиционные приложения по-прежнему остаются «рабочей лошадкой» современного предприятия и не должны игнорироваться при внедрении сервисов нового поколения. Red Hat OpenShift Container Platform 3.5, единая универсальная Kubernetes-платформа как для традиционных, так и для новых, облачных приложений, предлагает инструменты, возможности и средства, которые помогут защитить уже имеющиеся инвестиции в ИТ-технологии и внедрить инновации, необходимые для роста и развития предприятия».

Рост популярности стратегии использования облачных приложений при построении критически важных сервисов не отменяет потребность в защите предыдущих инвестиций в ИТ-технологии. Корпоративный сектор не горит желанием отказываться от уже имеющихся решений, и, к счастью, сегодня можно реализовать единый универсальный подход к управлению как «старыми», так и новыми, контейнерными приложениями. Возможности платформы OpenShift позволяют с равным успехом использовать ее для эксплуатации как традиционных, так и облачных приложений, а Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 дополнительно расширяет спектр поддерживаемых приложений за счет целого ряда новых функций.

StatefulSets – несмотря на то, что Kubernetes поддерживает сервисы с отслеживанием состояния (stateful-сервисы) посредством управления интегрированных хранилищ и других схожих функций, многие традиционные для корпоративного сектора службы, наподобие баз данных SQL и очередей сообщений, требуют больше возможностей индивидуальной настройки отдельных экземпляров сервиса в кластере. Функционал StatefulSets, доступный в версии Tech Preview, позволяет задействовать традиционный для Kubernetes функционал автоматизации при масштабировании и декларативном контроле исправности традиционных stateful-сервисов, что дает возможность переместить их с физических серверов и виртуальных машин в контейнеры.

Java для облачных приложений – Red Hat OpenShift Container Platform и ранее предоставляла платформу для исполнения традиционных приложений Java EE, в виде готовых шаблонов связующего ПО Red Hat JBoss Enterprise Middleware. В версии 3.5 платформа Red Hat OpenShift Container Platform предлагает новый образ Java-контейнера для облачных рабочих нагрузок, который позволяет корпоративным разработчикам целиком сосредоточиться на программировании облачных Java-приложений, поскольку платформа за счет функционала OpenShift S2I (source-to-image) берет на себя все задачи, связанные с компилированием, построением и сборкой исполняемых модулей.

Расширенный инструментарий разработки – новая версия Red Hat OpenShift Container Platform также поддерживает Red Hat Software Collections, тщательно отобранные и протестированные библиотеки средств разработки и языков программирования, включая обновления для Redis, MySQL, PHP и других продуктов.

Будучи крупнейшим участником проектов Docker и Kubernetes, Red Hat также способствует продвижению контейнерных приложений в корпоративном секторе за счет повышения общей безопасности платформы для их развертывания. В основе всех подобных Linux-платформ лежит ОС Linux, однако только Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 построена на основе ведущего корпоративного Linux-дистрибутива Red Hat Enterprise Linux.

Промышленное использование контейнеров требует проработки целого ряда аспектов безопасности, включая изоляцию контейнеров на уровне ядра, сборку контейнерных образов из доверенного контента, а также такие кластерные моменты безопасности, как, например, доступ к платформе только для авторизованных пользователей и предоставление им защищенного развертывания приложений. Новая версия платформы Red Hat для контейнерных приложений по-прежнему предлагает заказчикам корпоративную версию Kubernetes, дополненную новыми средствами безопасности.

Улучшенное управление сертификатами – благодаря сертификатам в Red Hat OpenShift Container Platform выполнять действия в кластере Kubernetes могут только авторизованные пользователи и компоненты платформы. Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 также предлагает улучшенные средства управления сертификатами, включая уведомления об окончании срока действия сертификатов и средства их обновления.

Улучшенное управление элементами Secret – Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 обеспечивает более детализированное управление элементами Secret, включая идентификацию их владельцев. Эти элементы используются для хранения секретных сведений, наподобие паролей, при развертывании приложений на платформе Red Hat OpenShift Container Platform 3.5.

Будучи одним из наиболее быстро растущих проектов корпоративного ПО с открытым кодом на сайте Github, сообщество Kubernetes генерирует инновации ударными темпами. Компания Red Hat как основная глобальная сила, продвигающая открытое ПО в корпоративном секторе, не только играет важную роль в создании инноваций, касающихся оркестрации контейнеров, но и превращает эти инновации в решения корпоративного уровня, пригодные для промышленной эксплуатации. Red Hat также помогает довести стандартизацию Kubernetes до уровня решений корпоративного класса, привнося функционал, позволяющий использовать эту платформу в гибридных облаках, построенных на основе физических серверов, сред виртуализации, частных облачных решений, а также общедоступных облачных сервисов сразу от нескольких поставщиков услуг.

Red Hat OpenShift Container Platform 3.5 уже доступна для загрузки на портале Red Hat Customer Portal.