Программные решения для банкоматов «ЛАН АТМсервис» внесены реестр отечественного ПО

Компания «ЛАН АТМсервис» (входит в группу компаний «Ланит»), зарегистрировала ряд собственных разработок для банкоматов в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных. Теперь M3 ATM Monitoring System, LanATM-I и Cerber SW Pack, как другие продукты компании, рекомендованы к закупке госзаказчикам, сообщили CNews в «ЛАН АТМсервисе».

M3 ATM Monitoring System — система мониторинга для дистанционного контроля технического состояния банкоматов. Благодаря данной системе сотрудники банка могут удалённо в режиме реального времени следить за техническим состоянием и доступностью устройств для приема/выдачи наличности, формировать группы банкоматов по определенному признаку: местонахождению, принадлежности к филиалу и т.д. Решение является мультивендорным и работает с банкоматами и терминалами самообслуживания всех производителей. Внедрение M3 ATM Monitoring System позволяет снизить издержки на контроль сети и повысить время доступности банкоматов и платежных терминалов для клиентов, рассказали в компании.

В свою очередь, программа Lan ATM I предназначена для перехвата действий, которые банкомат выполняет по команде пользователя, и передачи их в видеосистему, такую как LTV или «Интеллект». Таким образом, видеозапись включается, например, когда пользователь вставляет в банкомат карточку и производит операции. Программа также позволяет контролировать работу платформы видеосистемы и отслеживать возможные сбои в работе камер и HDD, отправляя MDS-статусы на процессинг.

Cerber SW Pack — это программный агент для удалённого управления настройками антискиммингового устройства Cerber. Cerber SW Pack отслеживает работоспособность устройства, отсылая статус на хост в случае неисправности или приостановки работы. Внедрение агента снижает временные и финансовые издержки на поддержку и управление антискимминговой защитой, отметили в «ЛАН АТМсервисе».

В целом, по словам разработчиков, программные продукты «ЛАН АТМсервис» обеспечивают бесперебойную и безопасную работу устройств самообслуживания. В Единый реестр отечественного ПО также внесены программные продукты M3 Operation, M3Defender.

На данный момент 16 решений компаний группы «Ланит» зарегистрированы в Реестре, среди них — LanDocs, «Норма», SendFile, LAN-4Tap, Norbit Business Trade, «Геодок Эксперт» и др.