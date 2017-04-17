Pony Express автоматизировал систему документооборота на базе DocTrix Platform

Pony Express объявил об автоматизации системы документооборота на базе решения DocTrix Platform от компании i-Sys на платформе Microsoft SharePoint. Как рассказали CNews в компании, внедрение позволит увеличить скорость документооборота компании минимум вдвое. В результате автоматизированы процессы делопроизводства, договорной деятельности компании, претензионный процесс, работа с тендерами.

DocTrix Platform интегрирован с CRM-системой компании, что позволяет Pony Express вести документооборот с действующими и потенциальными клиентами.

Выбранное решение имеет потенциал для дальнейшего развития исходя из потребностей компании. Предусмотрена возможность самостоятельной доработки системы специалистами PONY EXPRESS без привлечения внешних подрядчиков.

По расчетам компании внедрение DocTrix Platform позволит увеличить скорость документооборота минимум вдвое.

Андрей Татарченко, менеджер проекта в Pony Express отметил: «Сегодня скорость операционных процессов является одним из важных конкурентных преимуществ.

Внедрение системы на базе DocTrix Platform и ее интеграция с CRM позволят нам и клиентам Pony Express существенно снизить временные и финансовые затраты на процесс документооборота».