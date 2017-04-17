МТС назначила директора по розничному рынку в Санкт-Петербурге

Компания МТС, телекоммуникационный оператор в России, объявила о назначении Георгия Чуравцова на должность директора по продажам на розничном рынке в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Как рассказали CNews в МТС, в этой должности он будет отвечать за реализацию бизнес-стратегии компании в части продаж полного спектра услуг оператора на массовом рынке: мобильной связи, фиксированного ШПД и телефонии, кабельного и спутникового телевидения, финансовых сервисов, а также за развитие и оптимизацию сети салонов.

«Телекоммуникационный рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области отличается высоким уровнем конкуренции и требовательностью абонентов к инновациям и качеству услуг. Мы рассчитываем, что большой опыт Георгия Чуравцова в управлении и продажах на разных рынках позволит МТС и далее развиваться в этом ключевом для нас регионе, продолжить наращивать абонентскую базу и доходы компании. Перед командой петербургского филиала стоят амбициозные задачи, и я не сомневаюсь, что мы с ними справимся», — прокомментировал назначение директор филиала МТС в Санкт-Петербурге Павел Коротин.

Георгий Чуравцов родился в Санкт-Петербурге в 1981 г. В 2003 г. окончил Калининградский Государственный технический университет по специальности «Вычислительная техника». В МТС он пришел из «Вымпелкома», где с 2009 г. занимал руководящие должности в Калининградском, Архангельском и Вологодском филиалах. Помимо телекоммуникаций, имеет значительный опыт работы в сфере FMCG и информационных технологий. Несколько лет он проработал на разных должностях в компании «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг», откуда в 2008 г. перешёл в «ИБМ Восточная Европа/Азия», возглавив подразделение продаж в Калининградской области.