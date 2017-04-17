Компания НАС продолжает сотрудничество с банком, лишившимся лицензии

Компания «Наше Агентство Сервиса», заметный игрок на рынке ИТ-аутсорсинга, продолжает сотрудничество с крупным банком, лишившимся лицензии, пересмотрев условия сотрудничества.

В конце 2016 г. у крупного банка-клиента компании «Наше Агентство Сервиса» (НАС) отозвали лицензию, вследствие чего заказчиком были вынужденно сокращены затраты на сервис. Компания НАС нашла компромиссный выход из положения: пересмотрев договор, приступила к выполнению обязательств на более гибких условиях.

При этом объем оказываемых услуг остался на прежнем уровне. Пересмотр условий позволил продолжить сотрудничество между компаниями, что поспособствовало развитию отношений, несмотря на возникшие трудности.

«Ситуация с отзывом лицензии у банка-клиента наглядно показала, что, несмотря на проблемы, возникающие у наших клиентов, мы способны на совместное конструктивное решение всех вопросов, – говорит директор по развитию НАС Надежда Косарева. – Это характеризует НАС как надежного партнера. Благодаря уникальной системе управления «Наше Агентство Сервиса» может предложить своим клиентам выход из ситуаций любой сложности».

Компания «Наше Агентство Сервиса», до 2017 года носившее название «ЮНИТ-Оргтехника», предлагает широкий спектр услуг по управлению и разработке программного обеспечения, инжинирингу и реинжинирингу ИТ-инфраструктуры, дистрибуции ИТ-оборудования, комплектующих и расходных материалов.

«ЮНИТ-Оргтехника» была создана в 1994 г. в Перми. На первом этапе она занималась сервисным обслуживанием оргтехники, затем спектр предоставляемых услуг был существенно расширен. С 2002 г. головной офис компании базируется в Москве. Среди клиентов компании крупнейшие игроки российского рынка из списка Топ 500: банки, лидеры нефтегазодобывающей отрасли, торговые сети.

