HP выпустила новые ноутбуки и трансформеры Pavilion

Компания HP объявила о выпуске новой линейки ноутбуков Pavilion, выполненных из высококачественных материалов, таких как 3D-металл, и обладающих набором функций и характеристик, которые раньше были доступны только в более дорогих продуктах. Например, они оснащены портом USB-C и поддержкой стилуса для использования технологии Windows Ink, сообщили CNews в HP.

«Сферы применения персональных компьютеров и способы взаимодействия с ними постоянно меняются. Мы создаем технологии, которые удовлетворяют самые актуальные запросы любых пользователей — от студентов до представителей творческих профессий, — отметила Энн-Софи Хадберг (Anne-Sophie Hadberg), руководитель подразделения персональных потребительских систем HP Inc. в регионе EMEA. — Сегодня в продуктах Pavilion применяются проверенные инновации из наших линеек премиум-класса, которые предоставляют конечным пользователям широкие возможности для развлечений, творчества и общения».



Трансформер HP Pavilion x360. Цвет — натуральное серебро

Новые трансформеры HP Pavilion x360 2017 г. предлагают потребителям мобильность и гибкость. Они работают в четырех режимах, оснащены экраном HD IPS диагональю 11,6 дюйма либо экранами HD или Full HD IPS диагональю 14 дюймов или 15,6 дюйма. Технология Windows Ink позволяет по-новому взаимодействовать с контентом и быстро воплощать идеи в жизнь, создавая заметки и рисунки прямо на экране.



HP Pavilion x360

Новые ноутбуки HP Pavilion отличаются дизайном, унаследованным от линеек премиум-класса HP Spectre и Envy. Благодаря качественно новым решениям в портфеле Pavilion HP предложила пользователям высокую масштабируемость и производительность. Использование 3D-металла (цельного куска металла вокруг боковых частей и задней панели ПК, скрывающего места соединений) повышает надежность устройств и придает им элегантность. Подъемный шарнир, который ранее применялся только в продуктах Envy, повышает удобство набора на клавиатуре и более эффективно направляет поток воздуха к нижним вентиляционным отверстиям, рассказали в компании.



Ноутбук HP Pavilion. Цвет — минеральное серебро

Сочетание комфорта при работе и высокой производительности делают HP Pavilion оптимальным решением для тех, кто создает собственные видеоролики и редактирует фотографии, а затем делится ими в социальных сетях. Новые ноутбуки в портфеле Pavilion оснащены экранами HD или Full HD IPS диагональю 14, 15,6 или 17 дюймов. В качестве дополнительной возможности предлагается сенсорный дисплей.



HP Pavilion

В целом трансформеры HP Pavilion x360 и ноутбуки HP Pavilion предлагают широкий выбор конфигураций, отвечающих любым требованиям к надежности, возможностям подключения, работы и развлечений, утверждают в HP.

Среди особенностей HP Pavilion в компании назвали: ресурс аккумулятора до 12 часов и технологию быстрой зарядки HP Fast Charge (90% за 90 минут) в некоторых моделях; варианты процессоров — новейшие процессоры 7 поколения Intel Core i3-i7, Intel Pentium или 7th Gen AMD; различные варианты системы хранения данных — SSD-диск емкостью до 256 ГБ + жесткий диск 1 ТБ, SSD-диск 128 ГБ + жесткий диск 2 ТБ, один SSD-диск емкостью до 512 ГБ или жесткий диск 2 ТБ; дискретную графическую карту AMD Radeon или Nvidia GeForce; HD-камеру HP Wide Vision или (опционально) FHD-камеру с инфракрасной подсветкой и поддержкой Windows Hello; высококачественный звук — два динамика, технология HP Audio Boost и настройки, подобранные экспертами B&O Play; широкий выбор цветов, подчеркивающих индивидуальность — Opulent Blue (роскошный синий), Silk Gold (шелковое золото), Orchid Pink (розовая орхидея), Mineral Silver (минеральное серебро), Natural Silver (натуральное серебро), Shimmer Mint (мерцающая мята) и Empress Red (королевский красный).

Модели HP Pavilion x360 14 и HP Pavilion x360 15 поступят в продажу в России в июне по цене от 36990 и 39990 руб. соответственно. HP Pavilion 14 появится в продаже в России по цене от 35990 руб., HP Pavilion 15 с процессором 7th Gen Intel Core — по цене от 42990 руб., а HP Pavilion 15 с процессором AMD — по цене от 39990 руб.