Электронную подпись УЦ ВБЦ принимают все пять информагентств по раскрытию информации

Удостоверяющий центр онлайн-сервиса ВБЦ стал партнером «Интерфакс-Центра раскрытия корпоративной информации», агентства экономической информации «Прайм», «Системы комплексного раскрытия информации и новостей», организации «Анализ, Консультации и Маркетинг» и АНО «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов». Об этом CNews сообщили во «Всероссийском Банковском Центре».

«Мы надеемся, что наши клиенты, среди которых есть много акционерных обществ, включая и банки, смогут воспользоваться услугами нашего удостоверяющего центра. И всегда стремимся максимально расширять сферу применения средств электронной подписи, предоставляемых нашим клиентам», — заявил Максим Хотченков, первый заместитель генерального директора ВБЦ.

Удостоверяющий центр онлайн-сервиса ВБЦ оказывает услуги по изготовлению и сопровождению сертификатов ключей электронной подписи для обеспечения защиты электронного документооборота организаций и учреждений, а также для участия в электронных торгах, в том числе при организации электронных торгов в процессе государственных закупок.

УЦ ВБЦ имеет аккредитацию Минкомсвязи России, а также необходимые лицензии ФСБ России, включен в Реестр операторов персональных данных Роскомнадзора.