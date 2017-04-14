В России стартовали продажи новых QLED-телевизоров Samsung

Компания Samsung Electronics объявила о старте продаж в России QLED-телевизоров нового поколения. Приобрести их можно в фирменных салонах Samsung, а также в магазинах официальных партнеров бренда в России, сообщили CNews в Samsung .

Новая линейка QLED ТВ Samsung представлена 12 моделями с плоским и изогнутым экраном диагональю от 49 до 88 дюймов. Каждое устройство поддерживает HDR-формат, имеет максимальную яркость 2000 нит и антибликовое покрытие. Кроме того, изогнутые модели обладают оптимальной кривизной корпуса и обеспечивают комфортный просмотр изображения высокого качества с расширенными углами обзора. Цены на телевизоры нового поколения разнятся от 139 990 до 1 499 990 рублей.

По информации Samsung, QLED-телевизоры созданы с учетом потребностей современных пользователей. Инновационная технология квантовых точек позволяет достичь более высокого уровня яркости, а также стабильности изображения и богатства цветовой гаммы. Устройства линейки обладают оптимизированным углом обзора, а также лучшим цветовым охватом, яркостью и контрастностью, за счет чего они естественно воспроизводят контент, пояснили в компании.

Новинки оснащены прозрачным оптическим кабелем и модулем One Connect, что предотвращает спутывание проводов и решает проблему подключения к телевизору внешних устройств. QLED ТВ Samsung можно разместить вплотную к стене с помощью нового настенного крепления или же установить на эксклюзивных ТВ-подставках — изящной подставке в форме мольберта и стильной конусной поворотной подставке. Управлять новыми устройствами удобно с помощью системы Samsung Smart Hub и оптимизированного пульта One Remote Control, отметили в компании. Обновленная версия Smart View, доступная для ОС Android и iOS, позволит не только просматривать контент со смартфона, планшета или компьютера на большом экране, но и комфортно управлять приложениями Smart Hub на ТВ непосредственно с мобильного устройства.

В марте 2017 г. линейка QLED-телевизоров Samsung нового поколения прошла сертификацию UHD Alliance (UHDA) и получила статус ULTRA HD Premium. Сертификат ассоциации UHDA подтверждает, что телевизоры поддерживают разрешение 4К и расширенный динамический диапазон (HDR), который обеспечивает широкий спектр цветов, а также точно воспроизводят контент и гарантируют зрителям высокое качество изображения, указали в Samsung.

QLED-телевизоры Samsung нового поколения были представлены в Париже 14 марта 2017 г. С 16 марта они были доступны для предварительного заказа.