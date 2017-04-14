«Цифровые технологии» выпустили приложение для цифровой подписи на Linux и Mac

Компания «Цифровые технологии» сообщила о выходе новой версии приложения Trusted eSign под аббревиатурой ГОСТ. Trusted eSign ГОСТ - это возможность подписать любые файлы с помощью электронной подписи в простом user-friendly интерфейсе. Помимо подписи, в программе также можно проверить достоверность электронной подписи, зашифровать важные данные либо расшифровать их.

В Trusted eSign ГОСТ 1.1.0 присутствует ряд изменений по сравнению с предыдущими версиями:

Реализовано добавление подписи

Доступна версия для Mac, проверено на Mac OS X 10.09 - 10.12

Доступен rpm-пакет для 64-битной CentOS 7

Доступен deb-пакет для 32-битных ОС Linux

Trusted eSign совместим со средством криптографической защиты информации КриптоПро CSP 4.0 и поддерживает все реализованные в нем алгоритмы, как старые, так и новые: ГОСТ Р 34.10-2001, ГОСТ Р 34.10-2012, ГОСТ Р 34.11-94, ГОСТ Р 34.11-2012, ГОСТ 28147-89.

Приложение поддерживается на следующих операционных системах: Ubuntu 16,14, Astra Linux Special Edition, CentOS 7, Mac OS X 10.09-10.12. Среди следующих ОС, которые планируется поддержать, рассматриваются РОСА и АльтЛинукс.

Стоимость бессрочной лицензии Trusted eSign на одно рабочее место составляет 2500 руб. При покупке пользователь получает электронный ключ для активации, возможность отправлять сообщения в техническую поддержку непосредственно с приложения, а также бесплатную подписку на все последующие обновления программы.