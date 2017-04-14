Технологии в ритейле будут развиваться на базе облаков

Ритейл является одной из самых технологичных отраслей российской экономики. Его дальнейшее ИТ-развитие возможно только на базе облаков, уверены участники организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в ритейле: курс на клиентский сервис». Это позволяет снизить расходы и минимизировать риски внедрения инноваций. «Облачные технологии Oracle построены на той же технологической основе, что и on-premise, поэтому, опробовав их в облаке, можно впоследствии без труда перейти на собственное решение», – говорит Николай Пащенко, менеджер проектов Oracle СНГ. Кроме того, компания предоставляет уникальные сервисы, такие как Exadata, возможность разворачивать в облаке контейнеры и переносить собственный виртуальный ЦОД в облако Oracle.

Обращение к услугам облачного провайдера при открытии магазина позволяет избежать существенных расходов на приобретение серверного оборудования, лицензий на ПО, средств информационной безопасности и последующего их администрирования. Сегодня все это можно взять в аренду и при этом оплачивать только те ресурсы, которые компания реально потребляет, говорит Алексей Извеков, руководитель группы развития международного бизнеса IBS DataFort. Уже работающему бизнесу облачные технологии позволяют также без лишних затрат развивать имеющуюся инфраструктуру, например, хранить в облаке резервную копию своей информационной системы и в течение 5 мин переключиться на нее в случае необходимости. Облака помогают также проводить масштабные маркетинговые мероприятия, подобные «Черной пятнице», в ходе которых нагрузка на инфраструктуру ритейлера многократно возрастает, и от того, сможет ли она выстоять, зависит успех запланированной акции.

Облачный провайдер также готов взять на себя ответственность за обеспечение информационной безопасности инфраструктуры ритейлера, в том числе и соответствие требованиям 152-ФЗ. Это еще более актуально в условиях, когда на фоне развития интернет-торговли, мобильных технологий, технологий онлайн-платы и финансовых транзакций расширяется периметр безопасности информационных систем. Сегодня необходимо контролировать доступ к данным и приложениям не только сотрудников компании, но и ее партнеров, и покупателей, продолжает Сергей Халяпин, главный инженер представительства Сitrix в России и странах СНГ.