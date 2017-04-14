Softline представила облачные решения для обеспечения непрерывности бизнеса

Softline объявила о запуске сервисов резервного копирования и аварийного восстановления в облаке на базе продуктов Veeam Software. Как рассказали CNews в компании, теперь клиентам доступны эффективные ИТ-решения для надежного хранения данных и поддержания постоянства работы виртуальных систем.

Сервис Veeam Cloud Connect позволяет заказчикам повысить надежность хранения данных за счет создания их отчуждаемой копии в облаке Softline. В таком формате доступно два вида услуг: резервное копирование - Backup as a Service (BaaS) и аварийное восстановление - Disaster Recovery-as-a-Service (DRaaS).

Backup as a Service предоставляет возможности резервного копирования по модели «3-2-1» - 3 копии на двух разных площадках или носителях, одна из них на удаленной. При этом не затрачиваются ресурсы на содержание и техническое обслуживание удаленной площадки или на расширение пропускной способности канала передачи данных. Хранение данных в облаке обходится в среднем на 50% дешевле, чем на ленточном накопителе. Технология Veeam WAN Accelerate ускоряет передачу данных путем их дедупликации и сжатия в 50 раз. Сервис предусматривает возможность шифрования информации до отправки и Backup только измененных за день данных без внесения изменений в общий архив.

Аварийное восстановление в облаке, Disaster Recovery-as-a-Service предусматривает репликацию (копирования из одного источника в другой) виртуальных машин, что позволяет обеспечить быстрое и надежное восстановление работоспособности ИТ-сервисов в облаке Softline в случае отказа основной площадки. Работоспособность сервисов и систем в случае возникновения неполадок возобновляется в срок до 15 минут. Клиентам доступно полное или частичное аварийное переключение на удаленную площадку с помощью веб-портала в несколько кликов из любой точки мира. Этот процесс осуществляется без воздействия на рабочую среду.

Softline предоставляет услуги на базе дата-центра уровня надежности Tier-3, прошедшего внешний аудит. Архитектура решений построена на сертифицированном оборудовании, гарантирующим максимальную совместимость облака с ПО заказчиков и его масштабируемость. Для сервисов предусмотрена гибкая помесячная оплата с регулированием количества потребляемых ресурсов по требованию.

«Благодаря облачным сервисам BaaS и DRaaS наши клиенты могут выстроить комплексную стратегию обеспечения доступности данных, более эффективно делать вложения в развитие виртуальных сред и СХД, гарантируя высокую степень защиты информации», - отметил Динар Гарипов, руководитель направления развития бизнеса департамента облачных технологий компании Softline.

«Совместная работа с Softline позволяет нам предоставлять решения Veeam для обеспечения доступности данных более широкому кругу заказчиков. В то время, как бизнес претерпевает цифровую трансформацию, облачные технологии приобретают все большую популярность. И Veeam, отслеживая тенденции современного рынка, также стремится двигаться в данном направлении. Именно поэтому мы уверены, что данное партнерство будет способствовать дальнейшему укреплению позиций наших решений на российском рынке», - сказала Анна Пономаренко, директор по работе с партнерами Veeam Software по России и СНГ.