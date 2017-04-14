Navitel обновила карты Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин

Navitel представила обновления карт карт Бразилии, Колумбии, Мексики, Перу, Мальдив и Филиппин релиза Q1 2017 для пользователей «Навител Навигатор». Карты нового релиза содержат 2296054 км дорожного графа, 2510114 POI, 316773 города и населенных пункта, из которых 8052 — с адресным поиском, улично-дорожной сетью, и для карты Мальдив — с поиском до бунгало.

Карта Бразилии содержит 5564 города и населенных пункта, из которых 3581 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту Бразилии нанесено 2319234 Полезных Объекта Инфраструктуры. Протяженность дорожного графа составляет 1210946 км.

Карта Колумбии содержит 17848 городов и населенных пунктов, из них 1444 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 61328 POI. Протяженность дорожного графа — 188911 км. Обновлен дорожный граф на всей территории Колумбии.

Карта Мексики содержит 257134 города и населенных пункта, из них 1962 города и населенных пункта — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 45310 POI. Протяженность дорожного графа на карте Мексики — 684330 км. Актуализирован адресный поиск в городе Гвадалахара. Обновлен дорожный граф на всей территории Мексики.

Карта Перу содержит 34029 городов и населенных пунктов, из них 719 городов и населенных пунктов — с адресным поиском и улично-дорожной сетью. На карту нанесено 53046 POI. Протяженность дорожного графа — 133772 км.

Карта Мальдив включает в себя 745 островов. Столица Мале и наиболее крупный атолл Адду имеют детальную уличную сеть протяженностью 387 километров. В базу Полезных Объектов Инфраструктуры включено 1557 точек. С адресным поиском до бунгало созданы карты 45 островов, на которых размещено 58 отелей.

Карта Филиппин содержит 1453 города и населенных пункта, из которых 301 город и населенный пункт доступны в адресном поиске. На карту нанесено 29639 объектов POI. Протяженность дорожного графа составляет 77708 км. В карты всех стран включена жилая и промышленная инфраструктура городов и населенных пунктов с адресным поиском. Подробная дорожная сеть содержит все улицы и дороги с учетом направленности движения, развязок, круговых движений и прочей навигационно-значимой информации.

Карты релиза Q1 2017 работают только с версией «Навител Навигатор» 9.7.2493 и выше.