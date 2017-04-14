«Мегафон» улучшает сервис ритейлеров Дона

«Мегафон» объявил о расширении контракта на оказание услуг связи компании «Фреш Маркет» в Зернограде, дополнительно обеспечив сотрудников супермаркета корпоративной мобильной связью и улучшив сервисное обслуживание клиентов. Как рассказали CNews в компании, «Мегафон» предоставил партнёру sim-карты со спецтарифом для выгодного внутрисетевого голосового и скоростного интернет-общения сотрудников, а также организовал работу сервисов «Виртуальная АТС» и «8-800», в тандеме образующих эффективный call-центр для ещё более качественного обслуживания клиентов и поставщиков супермаркета.

«Мы постоянно совершенствуем наши сервисы для бизнеса с учётом развития «облачных» технологий, М2М/IoT-трендов, а также индивидуальных отраслевых запросов клиентов, — сказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиал компании «Мегафон». — Популярная услуга «Виртуальная АТС» - один из лучших тому примеров. Это максимально простой профессиональный продукт ведения клиента от первого контакта до совершения сделки и анализа его предпочтений при последующих покупках. Уже более 100 наших ростовских партнёров, работающих в сфере обслуживания, легко управляют этой корпоративной инфосистемой, где каждое действие автоматически отслеживается и анализируется с точки зрения эффективности».

Партнёрские отношения «Мегафон» и «Фреш Маркет» развивают с 2016 года. Ранее клиенту был предоставлен защищённый канал связи по фиксированной технологии передачи данных.