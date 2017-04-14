«Мегафон» предоставил телеком-услуги охранному предприятию в Старом Осколе

Компания «Мегафон» стала официальным поставщиком телеком-услуг для охранного предприятия в Старом Осколе «Ферро-Барьер», обслуживающего Оскольский электрометаллургический комбинат — единственное в России металлургическое предприятие полного цикла. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

«Клиент испытывал сложности с контролем автопарка из-за устаревшего оборудования геолокации. Мы помогли решить эту проблему и организовали контроль транспорта с помощью M2M-мониторинга: на все автомобили установили специальные SIM-карты, информация с которых в режиме онлайн передаётся на сервер заказчика», — пояснил Михаил Туровский, директор Белгородского отделения компании «Мегафон».

Также оператор связи предоставил сотрудникам ЧОПа SIM-карты с тарифным планом «Корпоративный безлимит» для служебного общения.

«Услуги “Мегафона” уже помогли существенно сократить затраты на содержание автопарка, а качественная связь позволила оптимизировать работу мобильных групп и в целом повысить производительность сотрудников», — резюмировал Валерий Рыжков, генеральный директор «Ферро-Барьер».