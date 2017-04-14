LG Electronics начинает продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России

LG Electronics начала продажи флагманского смартфона 2017 года LG G6 в России. Смартфон оснащен дисплеем с новым соотношением сторон 18:9 (2:1), технологией Dolby Vision, обеспечивающей качество изображения, широкоугольными основной и фронтальной камерами. Благодаря прочным материалам и конструкции корпуса, новинка устойчива к падениям, что подтверждено сертификатом армии США, а также защищена от попадания воды или пыли благодаря стандарту пыле- и влагозащищенности IP68. Большой экран с диагональю 5,7 дюймов умещен в компактный корпус стандартного смартфона с диагональю 5,3 дюйма.

Благодаря новому соотношению сторон 18:9, по сравнению с привычными дисплеями 16:9, новинка отличается значительно увеличенной площадью экрана, который теперь занимает 80,7% фронтальной поверхности устройства. Стеклянная задняя панель выполнена из устойчивого к царапинам стекла Gorilla Glass 5. При достаточно большой диагонали 5,7 дюймов, корпус устройства остался компактным как у стандартного смартфона с диагональю 5,3 дюйма, им удобно пользоваться одной рукой: набирать сообщения, совершать звонки, работать с различными приложениями. Матовая рамка из легкого, износостойкого и долговечного авиационного алюминия подчеркивает единство стиля и усиливает прочность конструкции. Модель имеет сертификат армии США MIL-STD-810G.

Смартфон LG G6 соответствует категории защиты IP68. Корпус полностью защищен от попадания пыли и допускает погружение в воду на глубину до 1,5 м в течение 30 мин. LG G6 отвечает всем требованиям международных стандартов, а также успешно прошел более жесткие испытания при повышенных температурах и подтвердил свою устойчивость к повреждениям острыми предметами. Впервые в практике LG в смартфоне реализована специально разработанная технология рассеивания тепла с использованием тепловой трубки. Для дополнительного улучшения теплоотвода инженеры компании разместили компоненты устройства с наибольшим тепловыделением как можно дальше друг от друга. Это инновационное решение гарантирует защиту смартфону от перегрева и возгорания.

FullVision дисплей QuadHD+ смартфона LG G6 имеет разрешение 2880х1440 пикселей. Такой дисплей обеспечивает кинематографическое качество воспроизведения потокового видео, он также заметно улучшает пользовательские характеристики устройства при воспроизведении игрового контента.

LG G6 стал первым смартфоном LG, поддерживающим технологию Dolby Vision c расширенным динамическим диапазоном. Dolby Vision обеспечивает еще более реалистичное изображение с яркой подсветкой, четким контрастом и насыщенными цветами, меняя восприятие изображений на мобильном устройстве.

Встроенный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad воспроизводит на 50% более чистый звук по сравнению с одиночным цифро-аналоговым преобразователем. Hi-Fi Quad обеспечивает четкий, ясный звук, максимально приближенный к оригиналу.

Смартфон LG G6 не только воспроизводит звучание Hi-Fi качества, но и способен записывать Hi-Fi аудио и видео, обеспечивая объемный, насыщенный, высококачественный звук с помощью двух микрофонов АОР и полночастотной звукозаписи.

LG G6 оснащен основной камерой 13 МП с углом съемки 125 градусов и 13 МП камерой с углом съемки 71 градус. Чтобы переключить камеру на широкоугольный режим достаточно нажать иконку, расположенную на экране во время наведения объектива. Регулировка зума позволяет плавно изменять фокусное расстояние от широкоугольного до стандартного даже при видеосъемке в формате 4К.

Широкоугольный объектив фронтальной камеры имеет разрешение 5 мегапикселей и угол съемки 100 градусов. Все это позволяет делать селфи, как одному человеку, так и большой компании друзей, не пользуясь селфи-палкой. При этом нет искажений по краям.

Специально для активных пользователей социальных сетей, в интерфейсе камеры LG G6 предусмотрена функция съемки «квадрат». Экран формата 18:9 разделяется на два квадрата, обеспечивая снимки с соотношением сторон 1:1, идеально подходящие для Instagram и других социальных сетей, а также для обмена мессенджерах. Интерфейс камеры позволяет выбирать и другие соотношения сторон изображения: 4:3, 16:9 или 18:9. Пользователи LG G6 могут создавать анимированные GIF-файлы, содержащие от 2 до 100 отдельных кадров из галереи.

С технологией VulkanTM и системой экономии заряда аккумулятора в игровом режиме пользователи могут настроить такие параметры, как разрешение, частоту кадра и расход батареи.

В России смартфон LG G6 будет доступен в трех цветовых решениях: космический черный, ледяная платина, мистический белый по рекомендованной розничной цене 51990 руб.