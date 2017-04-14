Интернет-сервис для обслуживания автомобилей «Ремонтиста» привлек инвестиции от «Рукард»

Группа компаний «Автодруг.рф» — владелец площадки по онлайн-ремонту автомобилей «Ремонтиста», мобильного приложения «Авто Карта» и нескольких других интернет-сервисов — привлекла инвестиции от дочерней структуры ГК «Рукард» — одной из банковских процессинговых систем РФ. Структурировал сделку IP Fund, инвестиционный фонд с участием ГК «Рукард», сообщили CNews в «Ремонтисте».

Как отмечается, общий объем финансирования превышает средний уровень публичных инвестиций в данном сегменте рынка. Первый транш в $1 млн «Автодруг.рф» преимущественно планирует потратить на региональную экспансию Remontista.ru — интернет-сервиса для ремонта и обслуживания автомобилей с возможностью дистанционной оценки стоимости работ и последующей онлайн-записи в ближайший проверенный автосервис. Компания планирует объединить сильные стороны двух категорий: сервисов официальных дилеров (с точки зрения стандартов и квалификации оказываемых услуг) и независимых сервисов (с точки зрения доступной стоимости). Синергия с платежной системой и банком из ГК «Рукард» позволит вывести рынок услуг СТО на более высокий технологический уровень и сделать процесс ремонта прозрачным, считают в компании.

Основная часть финансирования идет на формирование бренда, последующее расширение количества услуг и географии проекта — запуск сервиса во всех крупнейших городах России. На данный момент воспользоваться порталом могут жители Москвы, где сейчас подключено более 350 автосервисов, и Нижнего Новгорода, выбрать в котором на текущий момент можно из 50 проверенных партнеров, отметили в «Ремонтисте». Подключение каждого нового региона занимает в среднем 2 недели с учетом модерации и первичной оценки партнеров. Руководство компании не стремится к агрессивной экспансии — основная ставка сделана на планомерное развитие с необходимым качественным уровнем обслуживания клиентов. Именно такой подход, по мнению представителей компании, может стать залогом уверенного роста.

Формат интернет-сервиса для привлечения клиентов выгоден и автосервисам, убеждены в «Ремонтисте»: он существенно снижает затраты на маркетинг, обеспечивая постоянный спрос на услуги и поток новых клиентов.

Основателями проекта являются Денис Гусев и Евгений Захаров, зарекомендовавшие себя с 2015 г. на рынке ИТ-решений благодаря запуску мобильного приложения «Авто Карта» — приложение рассчитывает вероятность эвакуации автомобилей с учетом геолокации, предупреждает о факте эвакуации и позволяет оплачивать штрафы и парковки в городах присутствия.

По словам создателей проекта, «Ремонтиста» предлагает упростить жизнь автовладельцам, используя уже привычную многим технологию агрегатора. Все, что требуется от клиента — это заполнить заявку, описав проблему с автомобилем, и указать желаемый радиус поиска, и уже через час поступают реальные цены и условия всех проверенных автосервисов в указанном районе.

«Проект “Ремонтиста” призван сделать процесс ремонта и обслуживания авто удобным и выгодным как для продвинутых интернет-пользователей, так и для обычных людей. Мы видим рынок и потенциал самой идеи в связи с текущими тенденциями в сфере авторемонта. Проще говоря, мы видим спрос со стороны клиентов на качественные и недорогие услуги автосервисов и желание последних добросовестно работать. У нас есть сильная команда, собственная универсальная ИТ-платформа, мы являем обладателем “Облачного гранта” в рамках программы Microsoft BizSpark и потому уверены, что у проекта есть серьезные рыночные перспективы и большой потенциал роста», — резюмировал Денис Гусев, генеральный директор компании.

Предварительная проверка на стадии подключения новых партнеров начинается с изучения публичных общедоступных рейтингов и отзывов на специализированных ресурсах, заканчивается же визитами в автосервисы тайных покупателей и экспертов для оценки внешнего вида СТО, комфорта, вежливости персонала, а также ряда других первичных критериев. Впоследствии каждому автосервису присваивается рейтинг с учетом отзывов клиентов. Так у всех подключенных станций образуется общедоступный публичный рейтинг. В случае, если рейтинг опускается ниже определенного уровня, «Ремонтиста» исключает данный автосервис из своей системы. Также на площадке существует внутренний рейтинг для исключения неактивных или неблагонадежных партнеров.

За 3 месяца работы сервиса «Ремонтиста» поступило более 7 тыс. заявок, причем 31% от общего количества осуществленных работ относятся к сложным — это кузовной ремонт, агрегатные работы (переборка двигателей, коробок передач) и пр. «Поэтому мы думаем, что клиенты готовы доверять независимым автосервисам даже в вопросах сложного квалифицированного ремонта, если речь идет о проверенном месте. Средний чек ремонта и обслуживания через площадку “Ремонтиста” на данный момент составляет 10 тысяч рублей», — отметил Евгений Захаров, со-основатель и исполнительный директор компании «Автодруг».

«Нам понравилась изначально гибкая операционная и информационная архитектура проекта, то, что они сложные процессы умеют делать внутри себя, не обращаясь к аутсорсерам. К сожалению, ИТ-аутсорсинг, будучи проверенным инструментом ведения дел, может привести к замедленной реакции бизнеса и его технической и даже финансовой уязвимости. “Ремонтиста” позволяет быстро адаптироваться к требованиям и возможным изменениям условий, при этом простота системы позволяет принимать заявки на ремонт и обслуживание автомобилей в новом регионе уже на следующий день после формирования базы партнеров, соответствующих критериям фаундеров, — подчеркнул директор по развитию «Рукард» Денис Левошко. — Система способна обеспечить масштабируемость, что важно для любого инвестора. Думаем, что вскоре вывод новых услуг на рынок покажет правильность выбранного решения. Краткосрочная оперативная цель — несколько тысяч заявок в день по мере расширения городов присутствия».

«За короткое время мы уже провели несколько сделок в России и за рубежом и думаем, что и дальше будем держать высокий темп заключения сделок. Полагаю, что это важное преимущество для стартапа, потому что основатель должен сосредоточиться на продукте и его развитии, а не на длительных переговорах с инвестором. А наша задача — дать ему все основания для построения прочного бизнеса и финансового потока, выгодного обеим сторонам», — заявил директор управляющего фондом АНО «Центр инновационного развития» Артем Генкин.