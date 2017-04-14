Grotem представила курьерское приложение с поддержкой печати чека в момент расчета

Grotem представила мобильное приложение для курьеров, которое помогает печатать чеки нового образца при удаленном расчете. Курьеру достаточно нажать «Пробить чек», остальное сделает приложение.

Приложение «Grotem / Express Мобильная касса» будет востребовано интернет-магазинами, курьерскими службами, сервисными компаниями или ресторанами с доставкой. Все они с 1 июля 2017 года обязаны печатать чеки в момент расчета.

«Боль закона — необходимость печатать в чеке номенклатуру, как в учетной системе. Это означает, что уставший курьер из условных „Трех сакур“ будет набирать многозначные артикулы на маленький экран автономной кассе. Артикул роллов, суши, соевого соуса, имбиря, васаби — очень много цифр. Одно неверное движение, и у налоговой появится повод оштрафовать компанию на 30 000 рублей. Или прикрыть ее на три месяца», — сказал Максим Опилкин, директор по развитию Grotem.

С новым приложением можно не бояться штрафов и не тратиться на обучение курьеров. Разобраться в нем проще, чем в некоторых «мобильных банках». Курьер видит в смартфоне сформированный оператором чек, выбирает способ оплаты (наличными или картой) и нажимает «Пробить чек». Если клиент отказывается от части заказа, курьер нажимает напротив товарной позиции кнопку «Удалить». Чек автоматически корректируется, цифры набирать не нужно.

«Приложение точно необходимо стотысячной армии курьеров, или трети от всех выездных сотрудников в России, — отметил Максим Опилкин. — У них в чеке обычно больше трех позиций. Остальным двумстам тысячам, у которых в чеке одна-две позиции, приложение стоит установить, если компании важна экономия времени сотрудника».

Внедрением разработки занимаются партнеры Grotem, самый крупный из них — компания «Первый БИТ» с филиалами по всей стране. Поэтому профессиональная установка, интеграция с учетными системами и ежедневная поддержка доступны любой компании от Балтийска до Южно-Сахалинска.

Есть три способа начать использовать «Grotem / Express Мобильная касса»:

Подписаться на сервис. Абонентская плата составит 900 руб. в месяц за рабочее место. Купить приложение. Стоимость — 6000 руб. за рабочее место. Купить мобильные комплекты для выездных сотрудников. Помимо приложения комплект включает фискальный регистратор «АТОЛ 11Ф» и компактный терминал Pay-Me для приема платежей с карты.

Стоимость решения для одного сотрудника — около 45000 руб.